Una jornada a pura emoción

Después del éxito generado en La Noche Amarilla y Negra, donde el club presentó a su plantel principal en el Palacio Peñarol, hoy se realizará el Día del Hincha Aurinegro en el Campeón del Siglo. Dos eventos craneados y ejecutados por este nuevo Consejo Directivo y que buscan dejar grabado a fuego su sello para seguir realizándose en los próximos años.



“A mí me importa mucho en esta presidencia darle una fuerte campaña valorativa, pero no referido solamente a los valores si no a los valores que significan qué es ser de Peñarol”, señaló Jorge Barrera a Ovación. Con estas acciones buscan aún más fidelizar la pasión del hincha.



El estadio aurinegro estará abierto hoy de 10.00 a 20.00 horas. Las entradas continúan a la venta a en los locales de Redpagos y Tickantel. Las generales tienen un costo de $300. Los socios podrán ingresar abonando $150.



“Cada rincón de nuestra casa será recorrido en los tours organizados durante la jornada: el camino de las Leyendas, el hall principal, las diferentes zonas de atención a prensa, el palco oficial, el acceso a la cancha y, claro, el vestuario donde los jugadores del plantel principal se ponen la gloriosa amarilla y negra. Integrantes del plantel principal participarán a lo largo de la tarde de esta jornada de encuentro. Leyendas como Fernando Morena, el ‘Indio’ Olivera y Eduardo Pereira serán protagonistas del evento. Poder compartir momentos con campeones como Jorge Gonçalves y José Luis Chilavert, otra de las grandes atracciones para todos quienes compartimos esta pasión”, informó el club.



“Queridos hinchas de Peñarol, voy a estar con todos ustedes en el Campeón del Siglo y lo vamos a disfrutar. ¿Por qué? Porque es el Día del Hincha Aurinegro y ustedes son los mejores. Los quiero mucho”, anunció el paraguayo en un video a través de redes sociales. El exarquero, campeón uruguayo en 2003, se encuentra en Buenos Aires. A primera hora de la mañana viajará a Montevideo y sobre el mediodía irá al estadio.



A lo largo de la jornada se proyectarán las películas “Manyas” y “Stadion”. También habrá un espacio destinado a las copas logradas por el club y un sector para las camisetas de colección. Por otra parte se anuncia un campeonato de PlayStation, una cancha de fútbol tenis, un fútbol pool, una zona para niños con juegos inflables, venta de merchandising oficial y charlas de historia y actualidad.



“Es un día tuyo, es el día del hincha. Estás en tu casa y rodeado de glorias de todas las épocas”, valoró el presidente aurinegro.



Abuelos, padres y niños podrán recorrer cada uno de los rincones de la casa que soñaron tener durante tanto años. Encima, lo podrán hacer entre los títulos más preciados en la historia de la institución y rodeados de las máximas glorias. Será una jornada a pura emoción.



“Cuando se pasa raya, lo que se van a ver son los resultados. Hay aspectos deportivos en los que no se puede incidir y en otros que sí. Ahora, hay aspectos institucionales en los que sí puedo incidir y ahí no tengo margen de error. En definitiva, sobre aspectos deportivos sí hay incidencia porque somos los que votamos los entrenadores, los jugadores. Hay otra parte en la que no tenés tanta incidencia, pero en los temas institucionales sí. En aquello que se nos puede exigir, tenemos que apuntar a una política de excelencia. Cuando sos presidente de Peñarol estás obligado a pensar en grande y levantar la mira”, dijo Barrera ayer a Ovación haciendo un balance de sus primeros 100 días como mandamás aurinegro. Con el Día del Hincha, se refiere a eso mismo.



Cronograma de actividades: