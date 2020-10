Jornada de Champions League con presencias uruguayas y sin el duelo Cristiano-Messi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No hubo caso. Por más que Cristiano Ronaldo hizo todo para estar hoy en el duelo entre Juventus y Barcelona y revivir el duelo que el mundo extraña entre él y Lionel Messi, no será posible porque el portugués se sometió a un nuevo test de coronavirus y volvió a darle positivo. Por lo tanto, ahora sí quedó descartado para el juego por Champions League que se desarrollará hoy (hora 17) en Turín.

Los dos equipos ganaron en el debut. La Juve lo hizo como visitante sobre Dynamo de Kiev por 2-0, en tanto el Barça se impuso por un contundente 5-1 en casa sobre Ferencvaros.

Desde hace un par de semanas CR7 está infectado de COVID-19. Todas las baterías apuntaban a este partido, el que todo el mundo celebró cuando el sorteo decidió que habría un nuevo capítulo de la archirrivalidad de la última década entre Cristiano y Messi, esa que quedó trunca cuando el portugués se marchó de España para recalar en Italia.

URUGUAYOS. Lo que sí habrá es duelo uruguayo en el Juventus Stadium, porque en el local es anunciado titular Rodrigo Bentancur y en la visita estará Ronald Araújo en la zaga junto a Clément Lenglet, ya que Umtiti está lesionado y Gerard Piqué suspendido.

La expectativa está puesta igualmente en el probable debut de Edinson Cavani en Champions defendiendo a Manchester United. El Matador ya tuvo minutos ante Chelsea por Premier League y existe la chance incluso de que sea titular esta tarde. Facundo Pellistri iría al banco.

Otros uruguayos que tendrán acción son Carlos De Pena (Dynamo Kiev) y Federico Ricca (Brujas).

juegos Los ochos partidos de esta tarde

Krasnodar vs. Chelsea - 14:55 (Fox Sports)



Sevilla vs. Rennes - 17.00 (ESPN 3)



Borussia Dortmund vs. Zenit - 17.00 (Fox Sports 2)



Brujas vs. Lazio - 17.00 (Fox Sports)



Ferencvaros vs. Dynamo Kiev - 17.00 (Fox Sports 3)



Juventus vs. Barcelona - 17.00 (ESPN 2)



Istanbul Basaksehir vs. Paris SG - 14.55 (ESPN)



Manchester United vs. RB Leipzig - 17.00 (ESPN)