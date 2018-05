Jorge Sampaoli cree que Islandia será una especie de Haití

"Me voy contento, se pudo probar", fue la primera conclusión, urgente, apenas dejó de rodar la pelota, que pudo sacar Jorge Sampaoli , aún en el campo. Después, igual de sereno, reflexionó, en la conferencia de prensa: "Tuvimos dominio; si lo analizamos, todos los equipos que hemos enfrentado se metieron atrás, salvo Italia. Hoy hubo un avance en el juego, en la salida; las pocas pérdidas nos dan un parámetro de que hay una idea definida. Hay un grado de intención que venimos marcando y este grupo lo intenta en cada partido. Hay un crecimiento en los futbolistas de la mitad de la cancha en adelante, se van conociendo. Es emocionante cómo defienden esta forma de jugar. Otra cosa que rescato es que terminamos bien, que no hay ningún lesionado".

El técnico no dudó: "Con Islandia va a ser un partido parecido al de hoy. Por ahí Islandia tiene un esquema mas rígido, con jugadores muy fuertes, y que van a tratar de aprovechar la altura y la velocidad de sus contras. Nosotros tenemos que aprovechar el dominio y tener un alto nivel de contundencia, porque si no lo tenés cualquier rival te lo va a hacer pagar, así que tenemos que trabajar en eso".



El DT destacó el compromiso del plantel: "Estoy agradecido al amateurismo de estos jugadores, que no se tomaron ni un día después de sus campeonatos y vinieron para acá. Yo sigo con la intención de seguir trabajando en el funcionamiento que nos falta en todas las líneas; me siento con mucha ilusión por el compromiso que veo en el equipo y que está internalizado en mí, de que Argentina juegue así siempre".



Sobre la inclusión de Eduardo Salvio como marcador lateral derecho, cuando se esperaba que Cristian Ansaldi , fuera el titular, explicó: "Trabajamos con Ansaldi y Salvio de laterales derechos; hoy a la mañana definimos que sea Salvio, pensando en un marcador punzante antes que en uno clásico". Y respecto de Cristian Pavón , resaltó su entendimiento con Messi : "Cristian es un jugador de características especiales de comunicación con Messi y nos ilusiona la sociedad que establezcan, como hizo con Gago en Boca. Tanto él como Agüero entraron bien, ya no estaba Haití con tantos jugadores detrás de la línea de la pelota y había más espacios para contraatacar".



La inevitable evaluación siguió con Wilfredo Caballero , su primera elección para el arco: "Caballero nos había dado una imagen muy importante en la gira con Italia y España. Muy atento, con buen juego con los pies. Armani llegó hace muy poquito y Guzmán también y no se justificaba hacer cambio de arquero en este partido por la poca exigencia". Y en cierto modo sorprendió admitiendo: "Hay que ver quién se queda con el arco argentino".



Paulo Dybala no ingresó, pero también mereció una reflexión: "Me hubiera gustado verlo, a lo mejor nos hubiera aportado el gol que nos faltó en el primer tiempo [hizo todos los cambios permitidos]. Podremos aprovechar la capacidad goleadora que tiene, seguramente". Todo un dato sobre la posición en que piensa utilizarlo en el campo, cerca de Messi cuando haga falta. En cuanto al 10, dijo: "Messi entrenó muy bien, como un líder que quiere que el equipo tenga una tónica; terminó el torneo español y viajó, lo vimos muy entusiasmado", y agregó sobre otros "aliados" del capitán: " Lo Celso y Lanzini le van a dar el vuelo que necesita al equipo. Lo Celso jugó un gran partido, los dos son importantísimos".



Los días que faltan para el Mundial no serán en parte como Sampaoli esperaba. "Ahora tenemos más tiempo que en toda la etapa de las eliminatorias. Contra Israel pensamos que lo mejor era jugar en Barcelona, donde estaremos concentrados. Hubiera preferido eso. Tendremos que viajar el día anterior al partido y de ahí, a Rusia".