Jorge Giordano: “No hago suposiciones de cosas que no dependen de mí”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ayer, por primera vez, Jorge Giordano habló como entrenador de Nacional después de lo que fue el triunfo contra Fénix 1-0, hecho que le permitió a los tricolores quedar como únicos líderes de la Tabla Anual.

El también secretario técnico no evadió ninguna de las preguntas, incluso las referidas a su futuro como entrenador de los tricolores, cargo que en principio es por todo el Torneo Intermedio.

“Me sorprendió (que le ofrezcan el cargo como DT) porque yo estaba en otra situación, no se me pasaba por la cabeza. Pero como me dijo el presidente, precisaban que el funcionario que estaba desarrollando ciertas actividades de secretaría técnica, por el lapso de un mes o lo que dura el Torneo Intermedio, tomara la conducción del equipo, por la cercanía con el plantel durante todo el tiempo, y por idoneidad, por ser entrenador. Me sorprendió la seriedad de Nacional; quiere tomar un espacio para elegir al entrenador”, comentó.

“Yo tengo claro que mi trabajo como entrenador finaliza en el Torneo Intermedio. Lo demás son cosas que no decido yo. Si se plantean, tendré que compartirlas, pero no voy a hacer suposiciones de cosas que no dependen de mí. Esperemos que sea lo mejor para Nacional”, acotó.

“Hoy mi función es entrenar al equipo, y a la tarde sigo desarrollando la secretaría técnica. Por este mes estamos un poquito recargados de trabajo. Gracias al equipo que hemos conformado se puede sobrellevar. Nacional va a seguir con el proyecto siempre. Lamentablemente a veces los que estamos dentro del proyecto no seguimos, pero el proyecto es más fuerte que cualquier persona. Lo institucional está por encima de todo”, explicó Giordano.

Sobre el partido de mañana ante Alianza Lima por Libertadores resaltó que “tenemos algunas bajas. Estamos evaluando a Santiago Rodríguez y a Guzmán Corujo, la decisión va a depender un poco de las horas. Pero si algo he aprendido en Nacional es que el partido más importante es el próximo y que la línea es muy delgada. El resultado es muy fuerte en un equipo grande y hay que cuidarlo todos los partidos”. El que sí estará a la orden será Agustín Oliveros.