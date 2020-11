Jorge Giordano sobre Luis Mejía: "El problema no es personal, es técnico”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uno es entrenador hasta el último día de su vida, es una actividad que me apasiona. Paralelamente me fui capacitando en gestión deportiva, lo cual me llevó muchísimo tiempo, cuatro años conseguir la maestría. Hoy disfruto de todo, de la gran responsabilidad que me dio Nacional, que día a día la tenemos que defender, tenemos que ser responsables y profesionales. De eso estoy disfrutando y también de que el club tiene un camino serio en todo este proyecto, y que se está tomando su tiempo para tomar la mejor decisión”, explicó Jorge Giordano en Los Céspedes.

Y también se refirió a la buena lectura que hizo del partido en el que Nacional venció a Deportivo Maldonado el sábado: “Hay dos lecturas de eso. Yo creo que todos los entrenadores día a día entrenan distintas estrategias, y de hecho en el torneo Uruguayo hay equipos que han jugado con más de una figura táctica. Acá hay que destacar a los futbolistas que son los que llevan a cabo y pueden hacer que las cosas sucedan. En este caso respondieron, se comprometieron y lograron que el club diera vuelta el resultado y lograra un triunfo muy importante”.

El actual técnico de Nacional no esquivó la pregunta sobre lo que sucedió con Luis Mejía. “Hay que ser claros en esto, porque es muy importante para Nacional. Obviamente el problema existió; no es personal, es de una decisión técnica. Lo demás lo vamos a manejar dentro de Nacional, donde todos los estamentos y todas las áreas están informadas de cómo fue la situación. No hay mucho más para decir, es una situación normal del fútbol. El problema lo vamos a resolver acá adentro. Si doy detalles salgo de lo que dije, esto lo vamos a manejar internamente. Luis entrenó el sábado y entrenó hoy”, puntualizó.

Sobre los rendimientos de Ignacio Lores y Thiago Vecino, Giordano comentó que “no me gusta mucho hablar de individualidades, pero sin duda son futbolistas que le van a aportar muchísimo a Nacional. Quedamos muy contentos con los rendimientos, sobre todo el debut de Lores, que llena de esperanza al hincha. Esperemos que sigan así, y contribuyan con el club”.

Por último, Giordano explicó que “en Nacional el partido más importante es el que viene porque el resultado tiene una resonancia muy importante. Estamos trabajando en la planificación obviamente (del partido de Copa), y está casi cerrada la logística. Pero para nosotros el partido más importante ahora es el de Defensor Sporting”.