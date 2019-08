Jorge Giordano: “Hay pautas claras por encima de las personas”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

-En estas primeras semanas en tu nuevo rol, ¿a qué se está enfocando tu trabajo?



-Se basó en un diagnóstico, cuando quedó pronto se presentó un plan de acción y eso pasa a directiva; ahí lo aprobarán o lo modificarán. Después estamos realizando un cronograma de las acciones que vamos a hacer de aquí al 2021. Es un plan que apunta a toda el área deportiva del club, desde la captación hasta lo profesional.



-¿Qué fortalezas encontraste en Nacional?



-Muchísimas. Primero, una idea muy clara de la directiva encabezada por el presidente, en lo que es profesionalizar al club y establecer procedimientos de acción, en algo que es interesante. Después una descripción de tareas claras, sobre todo de Iván (Alonso), que tiene mucha claridad conceptual y una descripción de cargos que tuvimos que hacer, y lo que más destaco son los recursos humanos que tiene Nacional en todas las áreas y todo lo que ya tiene construido.

Lo que más destaco son los recursos humanos que tiene Nacional en todas las áreas y todo lo que ya tiene construido



-¿A qué hay que apuntar a corto plazo?



-Creo que estamos muy bien en lo que es canchas, pero estamos muy flacos en lo que es infraestructura edilicia, es una cosa que debemos mejorar.



-¿Cuáles son las funciones de un secretario técnico, tu rol en Nacional?



-Es uno de los cargos más antiguos del fútbol. Tiene dos aristas bien marcadas: una es la gestión deportiva y otra es la metodología. Es el colaborador más directo del entrenador en lo que hace a las necesidades y metodología; en mi caso estoy incentivando a crear una que sea solo de Nacional.



-¿A qué apunta esa metodología exclusiva de Nacional?



-Hay muchas cosas construidas. Lo único que hicimos fue invitar a los profesionales del club a documentar esa metodología y sobretodo a ponerla en práctica con un hilo conductor.



-¿Qué diferencia hay entre un secretario técnico y un gerente deportivo?



-Un gerente tiene muchísimas más tareas. Por ejemplo, Iván, que es el mánager o el gerente, asusta a todo lo que se dedica, porque está pendiente de la fundación, apoya a marketing y comunicación, está en el área de contrataciones. El gerente es un cargo muy importante y yo no lo estoy desarrollando, yo estoy enfocado en la estructura y organización del área deportiva.



-¿El secretario técnico tiene incidencia en contrataciones?



-En este período que pasó, no, porque yo estaba recién llegado, pero en el período de diciembre, sí. Hoy las contrataciones en el mundo son consensuadas, no es una tarea exclusivamente del entrenador.

Jorge Giordano y el saludo a Álvaro Gutiérrez antes de su llegada a Nacional. Foto: Gerardo Pérez



-¿También el secretario técnico es el encargado de hacerle el seguimiento a jugadores que el club considere que a futuro se pueden contratar?



-Es tarea del secretario técnico ir vinculando las necesidades que encuentra en el área deportiva y trabajar en conjunto con el gerente; nosotros tenemos un departamento de scouting ya creado y que trabaja todo el año, no sólo en los momentos de períodos de pases.



-¿Aconsejaste incorporar a Rodrigo Pastorini?



-El club ya lo tenía visualizado. Lo único que dije fue sobre su don de gente, sus cualidades, porque lo tuve muchas veces como futbolista.



-¿Cerrás la puerta de volver a dirigir en el futuro?



-No cierro la puerta. Por eso no creo que sea una persona para gerencia, la secretaría técnica es lo que te mantiene en actividad con distintos temas que van muy cerca de lo deportivo. Fueron 12 años sólo dirigiendo y siete como asistente. Hay una trayectoria que intentamos cuidarla y darle profesionalismo. En el fútbol nunca se sabe dónde termina uno, ahora estoy enfocado en este trabajo y Nacional tomó la decisión que a mí me halaga, porque ingresar a un club como Nacional, y que tenga mucha participación en la profesionalización del área deportiva y me hayan aceptado, es un mérito al curriculum.



-¿Creés que hay que afinar el lápiz con las contrataciones para que el margen de error sea menor teniendo en cuenta lo que sucedió este año?



-Desde el punto de vista técnico, que es la opinión que quieren de mí, uno tiene que tener convicción, pero sobretodo tiene que seguir la cabeza de lo que pretende la directiva y el presidente, y en eso hay pautas muy claras que el club no las puede dejar de cumplir porque están por encima de cualquier persona, y la debemos cumplir todos los funcionarios del club.



-Nacional trabaja muy bien en formativas, pero muchas veces quedan jugadores por el camino en el último paso a Primera. ¿Cómo tiene que hacer el club para afianzar en el plantel principal a jugadores con futuro y recorrido en formativas?



-Convencimiento total. Sobretodo tener una política institucional que proteja los procedimientos y que fomente que eso debe suceder, porque en ese mix de futbolistas jóvenes y contrataciones de elite es que se puede formar un gran equipo y mantenerlo por lo menos en un período para tratar de obtener logros.

Hay que tener una política institucional que proteja los procedimientos y que fomente que eso debe suceder.



-¿Cómo ves a Nacional en diciembre de 2021, cuando termina tu contrato?



-Lo veo bien, estoy muy entusiasmado, veo mucha profesionalidad, mucha convicción, claridad en las tareas, y veo cosas difíciles de encontrar, que son el intercambio entre áreas, el apoyo entre áreas y el trabajo en equipo, son cosas que veo muy fuertes en Nacional.

opinión ¿Cómo empezar a ser más competitivos a nivel internacional? “Se tiene la obsesión de comparar con otras décadas y las cosas cambiaron. Nosotros, al ser un país pobre y no tener los recursos de otros, no sólo para los salarios, sino también para infraestructura, nos está costando ser competitivos a nivel internacional; tampoco creo que nunca más lo seamos. Para mí, y no involucro a Nacional, el camino está en bajar los presupuestos para tratar que las transferencias no sean tan rápidas y poder mantener los talentos por un período más largo y así poder tener un gran equipo. Si bajás el presupuesto, hay que tener un plan de cómo hacerlo para no resentir el poderío deportivo, no vas a estar tan ahogado para transferir y vas a poder ser más fuerte para negociar”.