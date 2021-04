Jorge Giordano: “Faltando 200 metros me sacaron de disfrutar el broche del proyecto, pero no tengo rencor”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Jorge Giordano habló por primera vez luego de haber sido cesado como director técnico de Nacional y lo hizo en el programa “100% Deporte” (Sport 890), pero aclaró que “antes de hablar me tomé un tiempo para analizar y tener un panorama más claro de lo que sucedió. Los primeros días son duros, pero a medida que pasan los días lo vas procesando”.

“Estaba para coronar un torneo y no pude por eso es natural que esté dolido", dijo el entrenador de 56 años, agregando que “luego del partido con Liverpool les dije a mis compañeros que veía una aureola de que había dudas sobre nuestro trabajo. A la mañana siguiente me llamó el presidente y me dijo que no seguía".

"Si Nacional gana me voy a sentir parte de eso, porque soy parte de eso. Había momentos que por comentarios parecía que nunca había dirigido a un equipo", expresó el floridense que había llegado al club para desempeñarse como secretario deportivo y que tras la salida de Gustavo Munúa tomó el mando del plantel.

"Cumplimos con todos los objetivos que nos propusimos con el club: pasar la fase en la Copa Libertadores contra Independiente del Valle, ganar el Intermedio y estábamos primeros en la Tabla Anual", remarcó Giordano, agregando que "Nacional se apuró. Rompieron los boletos y el caballo ganó con el trabajo del otro cuidador. Lo que me da lástima es que faltando 200 metros me sacaron de disfrutar el broche del proyecto, pero no tengo rencor".

Rodrigo Amaral podrá tener un nuevo comienzo en Fénix By Sofía Berardi MIRA TAMBIÉN Rodrigo Amaral podrá tener un nuevo comienzo en Fénix

Acerca del entorno, el técnico contó que “había una crítica constante desde las redes sociales y programas partidarios que son parte del mundo real. El mundo ha cambiado. Pero n se puede ser hincha y analista en un programa partidario. A veces las columnas las escriben pibes que tienen 15 años, pero bueno uno tiene que lidiar con eso. Además noté en Nacional que hay cuestiones políticas y lo peor que le puede pasar es perder a José Decurnex. Lo van a terminar cansando. Siento que lo van a cansar. No se puede estar todo el tiempo recibiendo críticas. Hubo manifestaciones políticas que no colaboraron".

Por otra parte, Jorge Giordano habló sobre su estilo de juego y remarcó que “hacé una encuesta a ver si a los hinchas les gusta perder jugando bien o ganar jugando mal".

Jorge Giordano.

"Al profe Gesto le pedí que se quedara en Nacional. No lo pueden dejar ir. A ‘Cacho’ Blanco tampoco. Ese tipo de gente no la podes perder y no la podés subestimar. Una vez le pregunté al ‘Cacho’ ¿qué le falta a Orihuela? Y me dijo 45 minutos, tres o cagadas y ya va a estar pronto", dijo Giordano.

La extensa entrevista también sirvió para tocar un tema sensible: la bomba atómica que explotó en la interna de Nacional tras perder el clásico del Torneo Intermedio con Peñarol. Acerca de eso, el floridense fue claro: "El que filtró la información a la prensa del episodio del hotel no fue Iván Alonso, había mucha gente".

Fénix cerró un acuerdo con cuatro jugadores: "Chory" Castro, Amaral, Mejía y Estoyanoff By Nahuel Casuriaga MIRA TAMBIÉN Fénix cerró un acuerdo con cuatro jugadores: "Chory" Castro, Amaral, Mejía y Estoyanoff

Y precisamente acerca del manager tricolor, Giordano opinó que “no me preguntes por qué pero siempre está cuestionado. Trabaja mucho para Nacional. Él propone nombres, pero todo pasa por un consenso y los que definen son Decurnex y el entrenador".

Consultado acerca de la relación con la directiva, el floridense fue duro y dijo que “hay gente que no sabe si pica la pelota o pica un dorado e integra una directiva. Fui dejando crecer temas por no hablar en ese momento. El club tiene una manera de comunicar y yo la respeto".

Respecto a la relación con los futbolistas, el entrenador aclaró que "con Bergessio tuve una relación normal. Es verdad que con el transcurso del tiempo pasé de Jorge a Giordano, pero no es verdad que había un quiebre con los jugadores".

Por último, Jorge Giordano opinó acerca de los cambios que se vendrían en Nacional y dijo que “si apuntan a Sebastián Taramasco para ocupar el cargo de Secretario Deportivo y a Fernando Curutchet para coordinar formativas hacen bien y se va a potenciar".