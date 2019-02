Jorge Fucile no sigue en Plaza Colonia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de que lo dejaron libre en Nacional ya que era uno de los contratos que vencía a fin de año en los tricolores, Jorge Fucile se transformó en uno de los pases más rimbombantes para Plaza Colonia, que rápidamente lo fue a buscar.

Pero el "Fuchi" no llegó siquiera a debutar, luego de que incluso sufriera un accidente familiar días previos antes del debut contra Boston River, y en la tarde de este lunes se decidió su alejamiento del equipo coloniense.

Como el contrato nunca se llegó a presentar oficialmente ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Fucile queda en condición de libre, con el pase en su mano, por lo que podrá negociar con cualquier otra institución.

"Cuando nos juntamos con Fucile le dijimos 'vos acá tenés que ser feliz', pero en los últimos días lo notamos mal y yo vi que él estaba con la mirada perdida. Vivía solo acá en Colonia, me acerqué y me explicó que estaba notando el cambio, que no era feliz" le dijo Carlos Manta a Sport 890.