Jorge Fucile: "Estoy mentalizado que ya no voy a jugar más"

Los 85 minutos jugados el 1° de diciembre del año pasado con Cartagena (entonces aún dirigido por Gustavo Munúa) frente a Villarrobledo por la Segunda B de España pueden haber sido los últimos de Jorge Fucile como futbolista profesional.

"Mi idea es dejar el fútbol y dedicarme a otra cosa", reveló al programa Último al Arco (Sport 890) quien fuera pieza importante en la selección uruguaya que logró el cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica 2010 y que luego también estuviera presente con la Celeste en Brasil 2014.

Cuando Munúa rescindió contrato con Cartagena para hacerse cargo de Nacional, Fucile siguió sus pasos, aunque no para retornar al tricolor. Sabía que no sería lo mismo y no tanto desde lo futbolístico, sino porque se iba a quedar algo solo y a esta altura de su carrera prioriza la calidad de vida.

"Me llamaron de Argentina, pero la idea de irme no la veo. En esta etapa de mi vida si voy a algún lado es para ser feliz y no tuve nada así. Estoy mentalizado en que ya no voy a jugar más", sostuvo Fucile.

A los 35 años y al hacer un balance de su carrera, dijo que "podría haber hecho mucho más", aunque admitió: "No me puedo quedar de lo conseguido: logré 19 títulos y muchos de ellos en Europa".

No obstante, Fucile reconoció que le quedó una materia pendiente: "Me quedó en el debe haber ganado algo a nivel internacional con Nacional".

Nacido futbolísticamente en Liverpool, hizo prácticamente toda su carrera en Europa. Jugó ocho temporadas en Porto, con el que consiguió 12 títulos, entre ellos la UEFA Europa League en 2011. Fue campeón del Paulista con Santos y luego logró seis consagraciones con Nacional.

Con la selección de Uruguay dispútó 49 partidos, sumó 3.452 minutos, sin convertir goles. "Mi fuerte era marcar, aunque sí metí varias asistencias", bromeó.