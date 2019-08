Jorge Fossati: "River debe apostar a sus jugadores"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-¿Estás conforme con lo que ha sido el arranque de River en el torneo Intermedio?



-El equipo va creciendo. Cada punto que se ha ganado ha sido con mucho esfuerzo y mucha actitud. Y a eso le vamos agregando más funcionamiento basado en nuestra idea.



-Pero hoy están arriba en la tabla de la serie A con los mismos puntos que Peñarol, y eso que supuestamente es el grupo más difícil donde están Peñarol, Nacional, Danubio y Defensor Sporting.



- En teoría. Nosotros no estamos en condiciones de mirar a la otra serie de arriba. Esta llave puede ser más fuerte que la otra porque están Peñarol y Nacional, pero nada más. Los demás somos todos iguales en cuanto a nuestras posibilidades. Todos los rivales son importantísimos para nosotros. Tenemos que ir buscando nuestros objetivos partido a partido, pero el principal es que River recupere las posiciones de los que clasifican a copas. Ese es el gran objetivo, pero si en el camino nos encontramos que yendo partido a partido podemos ganar el Intermedio o pelear el Clausura mejor, pero son cosas que se pueden dar recorriendo el camino. Lo que tenemos claro es que los ocho puntos que conseguimos hasta ahora son de oro pensando en las tres tablas, no sólo en la del Intermedio.



-Parece que a los jugadores no les ha costado adaptarse a tu idea.



- La respuesta no sólo del equipo, sino del plantel, ha sido muy buena. Nos tiene muy felices porque hemos tenido una serie de dificultades, como suspendidos de entrada, jugadores que se fueron enseguida, y otros lesionados. Sacando las cuentas en cuatro partidos ya van como 18 futbolistas que jugaron de titulares. Me parece que eso marca que hubo que echar mano al plantel que ha tenido una respuesta muy buena.

elección No le han faltado ofertas Tras haber levantado una decena de copas en diferentes países y de haber dirigido a la selección uruguaya, que asegura fue lo más importante de su carrera, Fossati regresó al Saroldi a dirigir al primer equipo de su carrera como técnico.

Fue una elección de vida y aunque no le han faltado importantes ofertas para volver a salir, lejos de arrepentirse de haber pegado la vuelta, está feliz en el Prado.





-En el Apertura, River fue goleado por Nacional y fue un golpe muy duro para los futbolistas. ¿Eso puede influir de alguna manera?



- Creo que no porque me han demostrado que saben pasar página, sacar conclusiones y tratar de mejorar en virtud de esa experiencia. Te lo digo porque ya hemos enfrentado rivales con los que no les había ido bien en el Apertura. Por ejemplo, contra Progreso y Juventud de las Piedras habían recibido resultados abultados en contra. Por algo River terminó décimo quinto, pero si se quedan preocupados por el pasado y no miran para adelante, no podríamos enfrentar a nadie.



-El otro día Matías Arezo, un chiquilín de 16 años por el que te la jugaste hizo su primer gol, ¿te reconforta?



- No lo pusimos para ser el descubridor de nadie, sino porque estábamos convencidos que el pibe estaba pronto para debutar en Primera División. Obviamente, con los detalles que pueden traer los 16 años y su falta de experiencia. Pero no se necesita ser un gran técnico para saber que River tiene que apostar a sus jugadores. También está jugando Diego Vicente, con 20 años recién cumplidos, pero como está Arezo con 16, parece que fuera un viejo. Repito, River tiene que apostar a sus jugadores.