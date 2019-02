Jorge Da Silva: "Lo que sucedió a nivel reglamentario no es un tema mío"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El técnico de Defensor Sporting, Jorge Da Silva, admitió que la forma en la que se clasificó a la siguiente fase de la Copa Libertadores no lo pone "loco de la vida", pero señaló que al aspecto reglamentario está para cumplirse. "Vinimos a buscar un resultado para clasificar, lo que sucedió a nivel reglamentario no es problema mío", dijo el "Polilla".

En la conferencia de prensa posterior al encuentro que terminó con victoria de Barcelona de Guayaquil por 1-0, Da Silva no eludió el tema de la victoria administrativa que consiguió el violeta. "No es problema mío lo que sucede a nivel reglamentario. El reglamento está para cumplirlo. No lo inventé yo, es algo que ya está previsto".

"Polilla", igualmente, fue sincero al comentar: "Lógicamente que no me gusta ganar así, no me siento feliz. No me voy loco de la vida, porque no me gusta ganar así y mucho menos perdiendo los dos partidos. Se dio un hecho en lo cual nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver".

Sobre la actuación en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo, Da Silva indicó: "Hoy teníamos un partido en el que teníamos que conseguir el resultado que nos permitiera clasificar y sabíamos que iba a ser muy difícil el partido de vuelta, así incluso si el resultado de Montevideo hubiese sido cualquiera o hubiéramos ganado. Vinimos a clasificar hoy y lo hicimos trabajando muy bien, defendiendo muy bien. Lo otro no es problema mío".