Jorge Barrera: "En Peñarol debemos trabajar en silencio y sin ventilar las diferencias"

En medio de una situación que se volvió incontrolable en Peñarol, el presidente Jorge Barrera dio la cara y habló con Ovación acerca de su postura.

Es que no son horas fáciles para los aurinegros. Desde que el club envió a los jugadores al seguro de paro, varios hechos marcaron una cargada agenda que a pesar de no tener actividad debido a la pandemia de coronavirus, está en el tapete.

La negociación con los futbolistas por los complementos a cobrar, la molestia de los jugadores por versiones de prensa y una respuesta mediante un comunicado, una supuesta propuesta que no fue de Diego Forlán al Consejo Directivo para no cobrar que el mismo entrenador desmintió y las declaraciones de Walter Gargano generaron la explosión interna del club.

Y todos esos temas que responden al económico fueron tratados en la reunión del Consejo Directivo que se llevó a cabo el lunes mediante la plataforma Zoom y que a pedido de Barrera pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes 4 de mayo, día en el que se buscará una solución.

Consultado por Ovación acerca de los hechos que se produjeron en los últimos días, el presidente de Peñarol no quiso hacer declaraciones al respecto, pero sí aclaró que “el mayor aporte que le puedo hacer al club es trabajar en silencio y que las legítimas diferencias no se sigan ventilando públicamente”.

Jorge Barrera. Foto: Leonardo Mainé.

En esa línea, Jorge Barrera no dio su opinión respecto a varios temas que encendieron la interna de la institución en un momento complicado para la sociedad, pero dejó en claro que “hablar de lo que está pasando públicamente no es oportuno de mi parte y no contribuye a solucionar el tema real. Hay que trabajar más y mejor internamente, sin tener discusiones a través de los medios. Debemos apostar al diálogo, buscando las mejores soluciones para Peñarol y haciéndolo en silencio, porque ahí sí podremos llegar al objetivo que nos planteamos y dejar atrás estos inconvenientes”.

El titular aurinegro marcó la cancha y en el Consejo Directivo pidió un cuarto intermedio para que todos pensaran unos días más y se dejaran de lado las diferencias que llevaron a estar en esta situación, pero sobre todo, a rediseñar un plan para llegar a un acuerdo con los jugadores, más allá de que la molestia real es con las declaraciones públicas de Walter Gargano.

El “Mota” habló en el programa “Las Voces del Fútbol” (Radio 1010) y tiró munición pesada hacia los dirigentes aurinegros: “Creo que hay gente que está queriendo jugar sucio y así no es. Si hablamos entre nosotros no es para salir a quemarnos y a sacarnos las caretas. Si cada uno sabe cómo es. Esto es chiquito y todo se sabe”.

“Se ensucian jugadores y no es que los jugadores creamos problemas porque queremos lo mejor para Peñarol. Y hay gente en la dirigencia que no quiere lo mejor para Peñarol, sino lo mejor para cada uno. Hay informantes que están haciendo negocios con el club”, agregó el “Mota”.

Eso generó molestia en varios integrantes del Consejo Directivo y muchas fueron las versiones: separar a Gargano del plantel principal cuando se vuelva a los entrenamientos, multarlo por sus dichos y hasta rescindirle el contrato.

Pero por ahora, nada de eso ocurrirá ya que hasta el próximo lunes no habrá reunión en Peñarol y ahí sí se buscará llegar a una determinación con esta situación y también con la del cobro de los complementos del seguro de paro de los futbolistas carboneros.

Para Alejandro Ruibal, consejero de Peñarol, todo esto es “una situación muy triste para el club porque estos temas, como todos los que se tratan, debemos resolverlos en la interna y no está bueno que se relate el partido en vivo por decirlo de alguna manera, porque si no lo transmitimos en vivo y listo, pero no está bueno que se arme un reality show alrededor de Peñarol porque la institución no se lo merece”.

Alejandro Ruibal. Foto: Darwin Borrelli

“Estamos en tiempos de mucha susceptibilidad en todo sentido, por el confinamiento, por temas económicos, el encierro y demás. No está bueno hablar en caliente y acá hay que entender todas las posturas, pero bajando un poco la pelota y poniéndole paños fríos a los problemas que debemos solucionar puertas para adentro, sin ventilar lo que piensa uno y otro porque las decisiones se tienen que tomar en la interna”, agregó.

Lo cierto es que Peñarol no atraviesa horas de tranquilidad y en el Consejo Directivo se espera por una nueva reunión para ver cómo actuar a futuro. Según remarcó Barrera “el club necesita llegar a fórmulas de entendimiento con diálogo, en paz y sin publicidad porque ventilar los enfrentamientos no aporta nada”.

FORLÁN La propuesta que no fue y la salió a desmentir

El viernes 23 de abril se dijo que Diego Forlán le había propuesto a Peñarol no cobrar su salario mientras durara la pandemia. Eso fue desmentido por el entrenador un día después y también por Rodolfo Catino, quien dijo que en ningún momento "Cachavacha" propuso dejar de cobrar su sueldo.

GARGANO Las fuertes declaraciones no cayeron bien

El “Mota” habló en Las Voces del Fútbol (Radio 1010) y manifestó su malestar con algunos integrantes del Consejo Directivo. Esas declaraciones no cayeron bien en Peñarol y la última reunión pasó a un cuarto intermedio.

Los jugadores de Peñarol a la espera de una resolución del Consejo Directivo. Foto: Francisco Flores.

Todavía no hay una salida clara

La situación entre los jugadores del plantel principal de Peñarol y el Consejo Directivo sigue incambiada y no hay resolución en cuanto al pago de los complementos que recibirán los futbolistas tras haber sido enviados al seguro de paro.

El ida y vuelta, las declaraciones públicas de ambas partes y la negociación no tiene fin y por ahora, el horizonte no aparece y tampoco aparecerá en esta semana, ya que el Consejo Directivo carbonero recién volverá a reunirse el lunes 4 de mayo vía Zoom para intentar resolver este problema no menor que actualmente tiene en vilo a todo el mundo Peñarol.