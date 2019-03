Jorge Barrera y un emotivo encuentro con quien lo hizo hincha del club

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Antes de las 13:00 horas, la delegación de Peñarol arribó al Hotel Wyndham Airport y en el lobby estaba Víctor Manuel Battaini, uruguayo nacionalizado ecuatoriano y goleador histórico del Deportivo Quito.

El “Loco”, tal como lo apodaban en su época de jugador, es tío de Jorge Barrera y además uno de los hombres que jugó su papel para que el actual presidente de Peñarol se hiciera hincha del club.

“Mi padre trabajaba todo el día y yo estaba en casa siempre con mamá, gran hincha de Peñarol como mi abuelo y mi hermana. Papá es el único de Nacional en la familia, pero en aquella época mi tío estaba en Liverpool y después pasó a Peñarol. Yo nací en mayo de 1968 y el ‘Loco’ ya se había puesto la camiseta del club. Eso influyó para que me hicieran del club y acá estoy, un fanático más”, le contó Jorge Barrera a Ovación en Ecuador.

El de ayer no fue un día más para esa familia tan vinculada al fútbol. Cuando la delegación aurinegra llegó al hotel, a Barrera lo esperaba su tío junto a su esposa, sus hijos y su nieto. Se confundieron en un gran abrazo y estuvieron un largo rato conversando, recordando viejas épocas.

No faltaron los obsequios. Barrera le llevó a su tío algunos alfajores uruguayos y por supuesto, la camiseta de Peñarol con el número 9 y el apellido Battaini en la espalda.

La emoción del “Loco” fue tan grande que enseguida se puso esa camiseta que supo vestir entre 1966 y 1967, antes de irse a Ecuador para convertirse en ídolo y goleador histórico del Deportivo Quito. “¡Qué alegría, Jorgito!”, le dijo.

Foto: Enrique Arrillaga

“Yo siempre usé la 9. Desde que jugaba en la Sagrada Familia. Cuando debuté en Liverpool también fue con esa camiseta y el día de mi primer partido en Primera le hice cinco goles a Central Español. Después me llevaron a Peñarol. Y Junior Arias me igualó ese récord hace unos años”, le contó Battaini a Ovación.

Y tanto el “Loco” como Junior Arias tuvieron el mismo recorrido. Esa condición de goleadores hicieron que pasaran desde Liverpool a Peñarol. “Yo estuve en el plantel Sub 18 y Sub 19 de Peñarol hasta que en 1967 (Alberto) Spencer nos mandó para Ecuador a Luis Aguerre, Barreto, De los Santos y a mí. Llegué, fui goleador del Deportivo Quito con 19, salimos campeones y no me fui más”, recordó Battaini.

El “Loco” la rompió en Deportivo Quito entre 1968 y 1978. Hoy es el goleador histórico del club al que luego de retirarse siguió vinculado como entrenador de juveniles y coordinador de las formativas. Esa condición le permitió conocer a muchísimos jugadores ecuatorianos y hay una historia particular con Peñarol. Battaini fue quien le recomendó a Barrera las contrataciones de Fidel Martínez en 2018 y la de Frickson Erazo en el último período de pases, fichaje que finalmente no se dio.

“Acá estoy muy feliz. Formé mi familia, tengo a mis hijos y nietos. Mirá lo que es esto, es hermoso”, le contó un emocionado Battaini antes de irse junto a su sobrino Barrera a ver el debut de Peñarol en la Libertadores 2019.