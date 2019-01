Jorge Barrera destacó la "hegemonía" del club tras el fallo favorable

El presidente aurinegro Jorge Barrera celebró el fallo definitivo que confirmó el titulo del Campeonato Uruguayo del año en curso.



Barrera citó a conferencia de prensa al caer la tarde de la víspera en el complejo Solanas de Portezuelo a poca distancia de su lugar de residencia en el este.



El presidente aurinegro estuvo acompañado por los abogados de la institución que trabajaron en el reclamo presentado por la anterior comisión directiva tricolor. Barrera destacó el trabajo realizado por los abogados Gastón Tealdi, Gonzalo Moratorio y Juan Antonio Rodriguez en la emergencia.

“El titulo lo ganamos en la cancha que es donde se ganan los partidos en un año en que ganamos el primer título de la Supercopa”, dijo. “Nunca nos preocupamos porque la Copa estaba en la vitrina”, indicó. “Los alegatos de Peñarol fueron los tomados luego para la sentencia”, afirmó. “Ganamos la Supercopa, somos campeones uruguayos, volvimos después de veintiún años al basquetbol, también somos campeones en handball femenino”, añadió.

Barrera le quitó revoluciones a los dichos formulados por el jugador Walter Gargano. “A cualquier presidente le daría orgullo tener a un jugador que no solamente demostró ser un ganador en la cancha sino que también tiene ese hambre de gloria de obtener títulos. Así que la primer reacción es que estamos en sintonía . Opino de la misma forma que Gargano: Quiero un cuadro competitivo, quiero salir a ganar, quiero el año que viene estar hablando de otra conquista”; contestó. “Lo de Walter me pareció que es el sentir de todos los peñarolenses. La obligación de un dirigente es precisamente actuar con cautela y con racionalidad. Nosotros necesitamos un Gargano que esté bien físicamente, un Gargano que esté bien futbolísticamente, un Gargano que esté mentalizado no solamente en el tricampeonato. Queremos que esté mentalizado también en grande en materia internacional”; afirmó. “Ese es el Gargano que quiero. Ese es el Gargano que quiero con esa misma mentalidad ganadora”; añadió.



Barrera adelantó que las futuras contrataciones serán informadas por el vocero aurinegro Diego Pérez y que la renovación del contrato del argentino Viatri va en buen camino.