Jonathas de Jesús: "Casi me desmayo en el baño; este virus no es broma"

Jonathas de Jesús, delantero brasileño de 31 años que defiende al Elche de España y que está en cuarentena en su casa porque dio positivo de coronavirus, relató a Globo Esporte la situación en la que llegó a encontrarse. “Mi cuerpo estaba débil, especialmente en los primeros tres días, sufrí mucho. Ni siquiera tenía fuerzas para nada. Cuando fui a ducharme, casi me desmayo en el baño. Fue un dolor muy fuerte, nunca lo había sentido. Este virus no es una broma”.

El brasileño que supo estar en filas del Corinhtians fue el primer jugador de la Segunda División y el segundo del fútbol español que se contagió con el Covid-19.

El ariete de Belo Horizonte, que evoluciona favorablemente, contó cuáles fueron los primeros síntomas: "Comencé a sentir fiebre, un malestar muy grande. Pensé que sólo era una migraña. Como me dolía mucho la cabeza, también me dolía el cuerpo. Pero cuando llegó la mañana siguiente, hablé con el médico (del Elche) y me dijo que hiciera el test rápidamente, porque todos eran síntomas del virus. Entonces di positivo".

Jonathas jugó su último partido contra Rayo Vallecano, en el que le sustituyeron antes del descanso por molestias en el isquiotibial. No se entrenó con el grupo durante la semana posterior, en la que se decretó el paro de la Liga. En los últimos días de dicha semana, el coronavirus afectó a su cuerpo: "Tal como me encontraba, no podía entrenarme. Debido a que mi cuerpo estaba débil, especialmente en los primeros tres días, sufrí mucho. Ni siquiera tenía fuerzas para nada. Cuando fui a ducharme, casi me desmayo en el baño. Fue un dolor muy fuerte, nunca lo había sentido. Este virus no es una broma", dijo.

Jonathas afirmó que está "mejor" y ya comenzó "a hacer ejercicios de nuevo", como ha mostrado en sus redes sociales.

Y desde su experiencia con el Covid-19, ha mandado un aviso a la sociedad: "Soy un atleta y tenía mucho dolor, así que imagina a una persona mayor. Por eso tenemos que pensar mucho allí en Brasil. Porque algunas personas no son conscientes de la gravedad de este virus".