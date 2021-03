Jonathan Urretaviscaya termina su contrato con Peñarol: ¿seguirá en el club?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La situación de Jonathan Urretaviscaya en Peñarol presenta una gran interrogante de cara al vencimiento del contrato del atacante de 30 años ya que su vínculo termina el 15 de marzo y todo hace indicar que no seguirá en el club.

Gastón Fernández, representante del “Rayo”, habló en el programa “Vamos que vamos” (Radio Uruguay) y dijo que “lo que se está hablando es que el 15 de marzo se termina el contrato de Jonathan y más que como empresario lo podría hablar como amigo de él porque está viviendo una situación injusta a pesar de un mal momento deportivo. Saco la parte futbolística porque un jugador puede andar bien o mal, le puede gustar o no a un entrenador, pero es raro que un futbolista como Urretaviscaya no esté ni siquiera en una práctica entre 22 ni convocado a un partido de 20 jugadores justamente unos días antes que se termine el contrato”.

“Me parece que por lo que es ‘Jona’, por lo que significa para Peñarol y por todo lo que dejó por quedarse en el club, nadie lo valora. Y no hablo del hincha, porque el hincha es hincha y quiere que Peñarol gane, pero sí la gente de Peñarol que sabe lo que él hizo y me parece que esta no es la manera”, agregó el empresario.

El atacante jugó por última vez el 3 de febrero en el clásico frente a Nacional, partido en el que se lesionó y luego, a pesar de haberse recuperado y quedar a la orden de Mauricio Larriera, no tuvo más minutos.

Si bien el rendimiento del “Rayo” no venía siendo el mejor ni el esperado por Peñarol, Fernández remarcó que “como viene la mano no hay no hay otra lectura y no creo que siga en el club”.

Jonathan Urretaviscaya en el momento que se lesionó en el clásico. Foto: Nicolás Pereyra.

Consultado acerca de un supuesto inconveniente entre el jugador y sus compañeros, el “Mosquito” fue claro: “Nunca pasó nada. Jonathan tiene una excelente relación con sus compañeros. No me llegó ningún rumor de nada y saben que si pasa algo yo lo digo. Pero acá no pasó nada. Es más, sé que algunos referentes sí le preguntaron a él si había tenido algún problema porque que no haya estado e una práctica de 22 jugadores a cualquiera le llama la atención”.

Acerca de los pocos minutos que lleva Urretaviscaya en lo que va del 2021, el empresario contó que “no sé, no tengo una explicación. Creo que no lo acompañó el sistema de juego que se armó, pero no me voy a meter en eso porque yo no soy técnico. Me parece que en su momento lo apuraron un poquito con el problema que se generó con Saralegui, con quien tuvo una relación tirante porque Mario estaba en un momento que lo necesitaba, era una situación crucial y estaba peleando por clasificar a octavos de la Copa Libertadores y se le iba el Campeonato Uruguayo. Peñarol es bravo, hay presiones de un lado y otro. ‘Jona’ justo entra contra Colo Colo y hace un golazo por la calidad y lo crack que es, pero no porque ya estuviera para jugar. Se dieron circunstancias ahí que van más allá de lo futbolístico en sí porque era un jugador que debía ir de apoco y la situación deportiva llevó a que no fuera así. Pero no tiene la culpa Peñarol ni nade de eso. Se dio así”.

Respecto al momento actual, Gastón Fernández contó que “tengo una excelente relación con Mauricio (Larriera) y una gran amistad con Darío (Rodríguez), y para hablar claro, yo no creo que Ruglio lo llame al técnico para decirle que no lo ponga más. Quizás pueda pasar pero no creo que ellos acepten cosas así porque te repito que va más allá de lo futbolístico. Al entrenador le puede gustar o no. Peñarol está en todo su derecho de ponerlo o no ponerlo. Lo que sí me parece raro es que no entre en un plantel de 20 ni en una práctica de 22 estando como para jugar. Después de eso pueden aparecer muchas especulaciones si pasa una cosa u otra”.

Urretaviscaya celebra su gol frente a Cerro. Foto: Marcelo Bonjour.

El empresario contó además que “Jonathan es consciente de la situación y está triste. Sin dudas que el que más quería haber rendido como realmente quiere es él. Es consciente de que no se dieron las cosas como cuando se vino y obviamente está un poco triste por la situación porque si se tiene que ir de Peñarol esta no es la mejor manera. No me voy a poner a hablar de números ni de dinero, pero dejó mucho por venir y quedarse en Peñarol, pero lamentablemente a veces las cosas no se dan como uno sueña ni como uno quiere. Ahora hay que mirar para adelante porque es un jugador joven y tiene mucha carrera por delante con un nombre y un prestigio en el fútbol que se ganó con su trayectoria”.

Por último y consultado por si habrá una llamada a los dirigentes de Peñarol por el vencimiento del contrato, el “Mosquito” dijo que “como pasó con otros jugadores, yo no creo que David Terans haya llamado a Bengoechea para renovar ni que Jesús Trindade haya llamado a Ruglio. Por lo general el que te llama es el club y si no te llaman es porque se vence el contrato y te tenés que ir. No queda otra opción. Llamados por Jonathan hay muchos, pero es momento de mantener la calma”.