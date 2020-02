Jonathan Urretaviscaya: “Amo estar en Peñarol y siempre le estaré agradecido por abrirme las puertas”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Estoy triste por lo sucedido, por el momento, por cómo me venía sintiendo y por el cariño de la gente pero son cosas que pasan y estamos expuestos todos os días. Son lesiones que nunca querés volver a tener. Ya me había pasado y no quería por nada del mundo que me volviera a pasar”, le dijo Jonathan Urretaviscaya al programa “100% Deporte” (Sport 890).

“Mucha gente me demostró su cariño y con eso salís adelante que es lo importante. En el primer momento que me meto en el área ya siento que se me va la rodilla y ahí sabía que me había roto los cruzados. Y como no querés pasar por lo mismo, probé, intenté y entré de nuevo a la cancha. Me vuelve la pelota de nuevo, hago un pase y ahí el árbitro paró el partido porque me dijo que ya me había visto que estaba lesionado. Y bueno, horas más tarde se confirmó lo peor”, recordó el futbolista acerca de ese mal momento que vivió en Maldonado cuando se rompió los ligamentos cruzados en un amistoso frente al "Depor".

Diego Forlán: "Hay que trabajar duro para seguir haciendo de Peñarol el club gigante que es" By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Diego Forlán: "Hay que trabajar duro para seguir haciendo de Peñarol el club gigante que es"

“Urreta” expresó que “esto ya me había pasado una vez y de eso no te olvidás. Yo sabía de la importancia de la lesión, se me fue la rodilla, te duele un poco en el momento y después pasa porque ya estás roto. No te podés afirmar. La verdad no sé cómo hice después para parar la pelota y seguir jugando con la rodilla inestable”.

“En ese momento no había terminado el partido aún y me fui al vestuario directo, no hablé con Diego, pero cuando llegaron todos me vieron cómo estaba y se acercaron todos los compañeros y el cuerpo técnico para darme ánimo. Son momentos de pocas palabras, de más cariño y contención que ni que hablar la tuve y me deja tranquilo”, explicó.

El mensaje de Jonathan Urretaviscaya tras ser operado de ligamentos By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN El mensaje de Jonathan Urretaviscaya tras ser operado de ligamentos

Acerca del motivo de la rotura, el atacante de Peñarol contó que “hay un montón de factores que pueden ser la causa, pero no me pongo a pensar mucho en eso porque si bien está bueno saber el porqué, es muy complejo y nunca se va a saber. Uno queda triste por lo que pasó y sé que venía de la otra lesión que me llevó bastante tiempo y por ahí es normal que compense con la pierna derecha, pero la anterior fue peor que esta. Ahora miro hacia adelante porque me queda mucho camino por recorrer. Tengo el cariño de la gente, los amigos y mi familia que es importante. Ya había pasado por esto y hay que ponerle mucha cabeza a la recuperación para volver cuanto antes”.

DESAFÍO La vuelta a Peñarol

Jonathan Urretaviscaya fue el primer jugador que pidió Diego Forlán ni bien tomó la conducción técnica de Peñarol y el atacante no dudó. Después que Monterrey dio el "ok", se sumó el plantel y llegó a préstamo a los carboneros siendo la incorporación más importante de cara a la nueva temporada.

“Esa responsabilidad la sentía y la tomaba con cariño y respeto, pero hoy me toca esta desgracia. De todas maneras estoy cerca de mis compañero para lo que me necesiten y cerca del club porque deseo que les vaya lo mejor posible y que tengan éxitos no solo mis compañeros sino también todo el cuerpo técnico que encabeza Diego (Forlán), que es gente que trabaja muy bien para que no nos falte nada”, dijo “Urreta”.

Fabricio Formiliano: “Lo de ‘Urreta’ fue un bajón tremendo pero hay que afrontarlo” By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Fabricio Formiliano: “Lo de ‘Urreta’ fue un bajón tremendo pero hay que afrontarlo”

Acerca de cómo se sentía, el atacante contó que “yo estaba muy contento con la forma de trabajo y eso me deja tranquilo porque sé que van a llegar cosas importantes si se sigue trabajando de esa manera”.

EL FUTURO ¿Qué pasa con Rayados de Monterrey?

El préstamo del club mexicano es por seis meses y se terminará cuando Jonathan Urretaviscaya se recupere prácticamente y ahí habrá que ver qué sucede: si puede quedarse hasta fin de año o debe retornar al fútbol azteca.

“Al estar a préstamo pude tener la opción de quedarme acá en Uruguay y esa es una decisión que la tomé porque amo estar en Peñarol y siempre estaré agradecido al club por abrirme las puertas una vez más. Esta desgracia es parte del fútbol, pero yo voy a estar acá en el club y después tendré que ver qué pasa cuando se termine el préstamo. Ya habrá tiempo para tratar de ver qué es lo mejor para todas las partes aunque todos ya saben lo que pienso y no tengo ni que decirlo, pero hay una realidad que es el contrato con Monterrey (hasta junio de 2021) y lamentablemente no será una decisión solamente mía”.

RECUPERACIÓN Las primeras semanas son las complicadas

“Las primeras semanas son las más tristes porque estoy acá en mi casa mientras mis compañeros están entrenando y jugando. Verlos y sentir que no puedo hacer nada me pone mal, es lo que más duele pero también me pone contento verlos defender la camiseta de Peñarol de la manera que lo hacen”, contó Urretaviscaya.

Mirá cómo fue la operación de ligamentos cruzados de Jonathan Urretaviscaya By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Mirá cómo fue la operación de ligamentos cruzados de Jonathan Urretaviscaya

Respecto al día a día, el jugador de Peñarol dijo que “como toda lesión es duro y no es fácil porque ya me pasó una vez y es complicado. Esta capaz no es tan complicada pero es una lesión difícil y te quita la ilusión. Yo de verdad me quedé muy contento con el cariño de la gente, mis amigos y mi familia, cosas que son las que más valorás en estos momentos”.

“Ahora estoy haciendo algunos movimientos en casa hasta que el club me avise que tengo que presentarme para empezar la recuperación y seguramente sea esta semana en Los Aromos. Aunque no esté ahí, el cariño se siente pero una vez que empiece a estar otra vez con mis compañeros todo será distinto. Me quedan unos 10 días más con muletas que ya estoy acostumbrado a usar”, dijo entre risas recordando la lesión anterior y contando que en esta oportunidad se las consiguió su hermano que trabaja en una ambulancia.

FÚTBOL El debut de Peñarol en el Apertura



El equipo de Diego Forlán debutó con triunfo por 2 a 1 frente a Cerro en el Estadio Campeón del Siglo en un partido que tuvo de todo.

Acerca del debut, Jonathan Urretaviscaya dijo que “desde afuera yo vi que no se jugó tan mal sino que Cerro lo hizo muy bien 11 contra 11 y luego no supo aprovechar la ventaja de jugar con un hombre más. Por ahí no hicimos un el mejor partido pero hay que tener en cuenta que hubo muchos días de pretemporada, que era el debut y que además hay cosas que solo pasan adentro de la cancha. No tengo dudas que el rendimiento va a mejorar y es mucho mejor corregir sobre triunfos que derrotas. Hay mucha gente nueva, hay una idea del cuerpo técnico que se está implementando y falta mucho camino por recorrer. Diego tiene un plantel grande y está capacitado para manejarlo”.

UNA PASIÓN Hincha fanático de Aguada



Jonathan Urretaviscaya había ido a ver a Aguada en la semana previa a sufrir la rotura de ligamentos cruzados y acerca de eso contó cómo se hizo hincha aguatero.

“Mi padre trabajaba en River Plate y había un señor que hacía socios de River y también de Aguada. Nos hicimos socios todos en mi familia y fue por mi hermano que después me hice hincha de Aguada, pero íbamos poco a la cancha porque no nos daba la plata para poder pagar las entradas. Siendo más grandes empezamos a ir y ahora cada vez que podemos ir lo hacemos”, expresó.

El mensaje de "Urreta" tras la lesión y el apoyo de sus compañeros By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN El mensaje de "Urreta" tras la lesión y el apoyo de sus compañeros

“Ahora que estoy con la lesión a algún partido voy a ir, pero no quiero que sea tan rápido porque hay movimientos a los que le tengo miedo y no da para arriesgar nada”, cerró diciendo.