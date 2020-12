Jonathan Rodríguez es el goleador uruguayo del 2020: ¿quiénes integran el top 10?

Jonathan Rodríguez destacó luciendo la camiseta de Peñarol en 2013. Sus goles, su velocidad y su desfachatez dentro del campo de juego valió que varios equipos de renombre pusieran los ojos en él, pero fue en su partida del conjunto aurinegro cuando al “Cabecita” le costó encontrar regularidad.

Benfica fue su destino y apenas jugó en el plantel principal desempeñándose en el filial. En busca de roce europeo se fue cedido al Deportivo La Coruña donde también le costó adaptarse hasta que encontró su lugar en el mundo: México.

Santos Laguna lo recibió. Con 16 goles en su primera temporada comenzó a llamar la atención en el fútbol azteca. Los goles se siguieron repitiendo y fueron los que le dieron la chance de cambiar nuevamente del club ya que esta vez lo iba a recibir Cruz Azul.

Adaptado al equipo, siendo referente de ataque y aprovechando la confianza que le dieron en la institución volvió a ser el muchacho que en Peñarol destacó y el 2020 es la mejor prueba de ello teniendo en cuenta que se transformó en el jugador uruguayo con más goles en el año.

La lista, confeccionada con futbolistas de ligas de Américas del Sur y las más destacadas del resto del mundo, tiene en lo más alto al “Cabecita” quien marcó 23 tantos en el año calendario entre lo que fue la competencia previa y posterior al parate mundial.

Hasta marzo, cuando se decretó suspender el Torneo Clausura de la Liga MX, el delantero nacido en Florida hace 27 años llevaba anotados nueve goles. El décimo tanto, también marcado en esta etapa, fue por la Concacaf Champions League ante el Portmore United.

El Torneo Guardianes 2020, como se lo denominó tras la pandemia, tuvo a Jonathan Rodríguez como el máximo anotador del Apertura con 12 goles en la temporada regular y uno más en los playoffs donde tuvo a Cruz Azul como uno de los semifinalistas cayendo ante Pumas en una definición insólita donde le remontaron un 4-0 a favor conseguido en el partido de ida.

Precisamente, esa llave generó mucha polémica dentro de la institución de la Máquina Cementera y hoy su destino podría estar fuera del club aunque por ahora no se define si será en otro equipo del fútbol azteca o si tendrá la posibilidad de volver a emigrar a Europa.

Lo cierto es que salvo el título con Cruz Azul, el 2020 de Jona Rodríguez fue excelente ya que con sus 23 goles terminó siendo el uruguayo más goleador del año.

El podio de los goleadores uruguayos por el mundo

El segundo jugador uruguayo con más goles en el exterior también es de América del Norte, pero en este caso juega en Estados Unidos y defiende la camiseta de Los Angeles FC: Diego Rossi.

El delantero fue otro de los futbolistas de gran rendimiento en lo individual, pero en el debe con su club que quedó eliminado en los playoffs de la MLS y perdió la final de la Concacaf Champions League ante Tigres.

Entre sus 18 goles marcó dos de ellos en la competencia internacional y los otros 16 en el certamen local lo que también le terminó valiendo ganar la Bota de Oro como el máximo anotador de la competencia, transformarse en el mejor jugador joven del torneo, ingresar en el once ideal del certamen y terminar en la segunda posición por el premio a mejor jugador de la temporada en los Estados Unidos.

A todo esto hay que sumarle que también en 2020 le llegó la posibilidad de estar convocado a la selección mayor, pese a que no debutó.

El tercer puesto es compartido y se lo acredita el incansable Luis Suárez, que se fue de Barcelona pero ahora sus goles los disfruta el Atlético de Madrid, y Cristian “Chorri” Palacios, quien al igual que “Lucho” marcó 15 tantos con la camiseta de la Unión Española de Chile.

1 - Jonathan Rodríguez (23)

2 - Diego Rossi (18)

3 - Luis Suárez (15)

Cristian Palacios (15)

5 - Facundo Barcelo (14)

Jonathan Dos Santos (14)

7 - Matías Mier (11)

8 - Leonardo Fernández (10)

Gonzalo Mastriani (10)

10 - Federico Viñas (9)

Maximiliano Gómez (9)

Carlos de Pena (9)

13 - Bruno Fornaroli (8)

Giorgian de Arrascaeta (8)

Nicolás Lodeiro (8)

Hugo Silveira (8)

17 - Nicolás Royón (7)

18 - Edinson Cavani (6)

Darwin Núñez (6 - en Benfica)

Nico López (6)

Nicolás de la Cruz (6)

Octavio Rivero (6)



DARWIN NÚÑEZ

El caso particular del delantero artiguense

Darwin Núñez fue, sin dudas, una de las grandes sorpresas que tuvo el fútbol uruguayo luego de que se convirtiera en el jugador más caro en arribar al fútbol de Portugal tras la transferencia que lo puso en el Benfica.



El caso de Darwin Núñez es precisamente particular ya que en materia de goles terminó siendo uno de los máximos anotadores ya que en 2020 se despachó con 18 goles, aunque el hecho que muchos de ellos hayan sido anotados en la Segunda División de España lo relegaron de esta lista.



Está claro que es para destacar porque a esos 18 goles anotados en clubes hay que sumarle que marcó su primer tanto oficial con la camiseta de la selección de Uruguay en las Eliminatorias frente a Colombia.



Con la camiseta de Almería marcó 12 tantos en el 2020 con tres dobletes. En el comienzo de este año fue muy importante para la ilusión del conjunto rojiblanco de ascender a Primera pese a que al final no se pudo concretar.



Tras su salida del club español emigró a Portugal donde viste la camiseta de las Águilas lusas con las que hasta el momento lleva anotados seis goles con un detalle particular: cinco de ellos son por la UEFA Europa League y solo uno por la Liga de Portugal.



El otro detalle a tener en cuenta es que más allá de los goles, Núñez destaca en materia de asistencias ya que actualmente también tiene seis en los 18 partidos que tiene disputados con el elenco portugués.



Darwin Núñez destacó en el 2020 y se espera mucho de él para lo que se viene en el 2021.