Jonathan Rodríguez captado en video en una fiesta vestido con la ropa del Cruz Azul

Jonathan Rodríguez está envuelto en una polémica luego de que se publicara en redes sociales un video en el que se lo ve en una reunión social, vestido con la ropa del Cruz Azul, junto a una mujer y con un vaso en la mano al lado de una mesa donde hay varias botellas de bebidas alcohólicas.

El delantero y goleador del equipo mexicano puede ser sancionado, según indicó el club a través de un comunicado oficial. "Tras la publicación de un video en el que se observa a un jugador de nuestro equipo, Jonathan Rodríguez, actuando de manera irresponsable y contraria a nuestros valores, les podemos decir que la Directiva está analizando la falta para sancionar al jugador conforme al Reglamento Interno", informó el Cruz Azul.

"En Cruz Azul FC estamos comprometidos con el cumplimiento de las medidas que nos han sido impuestas dada la situación que vivimos en el mundo por la pandemia", señala el comunicado, en relación al hecho de que Rodríguez aparece junto a personas externas al club y sin tapaboca.

En las imágenes puede verse también a otras personas, como una mujer que da de tomar una bebida del pico a otro hombre al lado de la mencionada mesa.

Jonathan Rodríguez no jugó el fin de semana con el Cruz Azul

El peruano Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul, reveló que el delantero uruguayo no fue titular ante el Puebla porque no entrenó lo suficiente esta semana.

"Cabecita terminó con una fatiga importante en el partido ante Santos (el domingo pasado), no trabajó al parejo toda la semana, el jueves hizo fútbol 12 o 15 minutos, por eso hoy estuvo en el banquillo. No tengo certeza sobre una indisciplina", dijo en rueda de prensa tras la derrota de los Azules por 0-1 ante el Puebla. Afirmó no haber visto hasta dicho momento las imágenes que ya circulaban por redes sociales.

"No tengo redes sociales; en los días siguientes investigaré y me enteraré de lo del vídeo. Primero debo tener la certeza de lo que pasó y sobre eso hacer la evaluación. Aquí hay un reglamento interno y la institución está por encima de todo", añadió Reynoso.