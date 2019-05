"No estoy para la joda", le respondió "Cebolla" a quien lo criticó por su vida privada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una vez más la filtración de un audio que se hizo viral generó problemas. En este caso en Peñarol, luego de que Gustavo López (quien integrara la plancha de la Lista 11 que apoyaba la fórmula Barrera-Catino en las pasadas elecciones) enviara a un grupo un mensaje de voz en el cual expresaba —a su entender— por qué Cristian “Cebolla” Rodríguez había bajado su rendimiento.

Esto generó una llamada del capitán aurinegro al allegado a la institución, quien había expresado entre otras cosas que luego de la separación el futbolista vivía solo con otros dos amigos, tenía dos niñeras que le cuidaban las hijas cuando le tocaba tenerlas, no comía lo que debía y no descansaba como era debido desde que sale con su actual pareja, a quien acompaña en salidas nocturnas, por lo cual se acuesta a las 4 de la mañana.

“Mi novia tiene 26 años, trabaja de lunes a viernes. Es una trabajadora ella y toda su familia. Niñera yo no tengo y es mi madre la que viaja desde Juan Lacaze a darme una mano. Yo a bailar no salgo. Hace tres años me divorcié y hace tres años como la misma comida. Soy hincha de Peñarol y vos lo sabés. No hay nadie que tenga más ganas de salir campeón y ganar el clásico”, le expresó “Cebolla” en una llamada telefónica cuyo diálogo también se filtró y en el que el futbolista habla en un tono muy calmado.

“Hoy por los audios recibo amenazas, amargo a muchas familias, paso un momento muy complicado y creo que no es justo poner en riesgo a mi familia. Porque si voy a un parque con mis hijas tengo que fumarme cosas que me dice la gente por tus audios. Te repito: no estoy para la joda y lo que inculco a los gurises chicos es que no salgan, que se cuiden, porque cada tres o cuatro días jugamos una final. Por eso en lo que dijiste le erraste. Creo también que le faltaste el respeto al cuerpo médico diciendo que yo iba a dormir, cosa que no es verdad. En todo lo que dijiste en el audio le erraste”.

Ante esto, López le pidió disculpas porque “estoy buscando un agujero en la tierra en el cual me pueda meter”. Asimismo, le relata que “Hace 15 minutos me rompieron los dos faroles de la camioneta. Solo puedo pedirte disculpas y decirte que me estoy comiendo la galleta también yo”.

López dice sentirse sorprendido porque “esto haya tomado estado público porque lo dije en un grupo de Whatsapp que somos ocho” y no sabe quién lo difundió.

“Cebolla” le pidió que grabara otro audio y lo hiciera viral pidiendo las disculpas, a lo cual el allegado accedió, cumpliendo con ese pedido minutos más tarde.

Cristian Rodríguez le aclara a López que ahora el tema está en la Justicia y “estoy esperando que Barrera me llame” para ver cómo sigue. El capitán de Peñarol aceptó las disculpas, pero le dijo que lo iba a llamar la mamá de su novia para aclararle algunas cosas.

El presidente Jorge Barrera, a su vez, hizo un posteo en Twitter dándole su apoyo al futbolista. “Nuestro gran capitán @Cebo-Rodriguez, el personal médico del club y quienes trabajan en Los Aromos día a día cuentan con mi más absoluto apoyo ante versiones que dañan su reputación, profesionalismo y solo generan perjuicios. Sabemos de tu amor y compromiso con Peñarol”, escribió.