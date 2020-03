Joaquín Zeballos: "Llegar al fútbol europeo es hacer realidad un sueño"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El delantero uruguayo Joaquín Zeballos, que llega con la carta de libertad para comprometerse con el Girona por cuatro temporadas, reconoció que "llegar al fútbol europeo es hacer realidad un sueño".



"El sueño de todo jugador es dar el salto acá, a Europa. Y para mí es un orgullo que el Girona me abra las puertas y me permita hacer realidad un sueño", señaló Zeballos, quien espera "no defraudar".

"Que esté aquí es un plus extra. Es un jugador extraordinario. Es un referente para el fútbol uruguayo" Joaquín Zeballos Sobre Christian Stuani

El atacante de 23 años, que este martes ya se ejercitó bajo las órdenes de Josep Lluís Martí, aterriza en Montilivi para reforzar una delantera que, hasta ahora, ha dependido demasiado del que es el máximo artillero de la Segunda División, un Cristhian Stuani que ha celebrado 23 de los 39 tantos rojiblancos en la competición regular.

"Que esté aquí es un plus extra. Es un jugador extraordinario. Es un referente para el fútbol uruguayo. Vengo aquí para sumar. A crecer. Y a aprender de él. No me lo tomo como un desafío, sino como una oportunidad de aprender de él", enfatizó un Zeballos que se definió como "un nueve de área, definidor".

Joaquín Zeballos, que ha celebrado hasta 19 goles y repartido cuatro asistencias en 2019 con la camiseta de Juventud Las Piedras, considera que se mueve "bien dentro del área, entre los zagueros".

El artillero charrúa, que lucirá el '9' que dejó libre Marc Gual en enero al cambiar el Girona por el Real Madrid Castilla y que ocupará la última ficha libre del primer equipo rojiblanco, aseguró, además, que espera ponerse "a ritmo lo antes posible para comenzar a sumar ya".



"Estoy muy contento de formar parte de esta institución. Y muy motivado. Para mí es un orgullo estar aquí", remarcó el nuevo atacante del equipo de Josep Lluís Martí.

Durante la presentación de Zeballos también tomó la palabra el director deportivo de la entidad, un Quique Cárcel que insistió en que es "una oportunidad de futuro".



"No tenemos que tener prisa. Viene de lejos. Y tiene que adaptarse aquí. Esperamos que pueda demostrar cosas cuanto antes, pero tenemos que ir con tranquilidad. No viene a sustituir hoy a Stuani o a Jonatan Soriano, viene a trabajar fuerte, a intentar sumar. Debemos ir paso a paso", indicó.



Para Cárcel, "si alguien piensa que viene a subir al equipo a Primera" se equivocará, aunque "si marca goles cuanto antes mejor, pero no hay que ponerle esta presión encima".

El director deportivo subrayó que tiene "calidad para ayudar al equipo tanto en Primera como en Segunda" y que es "un jugador que tiene gol. Y que tiene hambre. Y ambición, que es una de las cosas más difíciles de encontrar en el fútbol".



Por último, el presidente del club, Delfí Geli, además de darle la bienvenida, desearle éxitos y asegurar que espera que la estancia de Zeballos en Girona sea "tan feliz como duradera", señaló que "es un jugador joven, con este gen competitivo que tienen todos los uruguayos. Y capaz de adaptarse bien al fútbol español".