Joaquín Zeballos está más cerca de Peñarol

Desde hace tiempo Peñarol viene negociando la incorporación de Joaquín Zeballos, el goleador de Juventud de Las Piedras en la pasada temporada. En algunos momentos estuvo más caliente que en otros, pero desde filas mirasoles se asegura que nunca se descartó su llegada.

La posición de Juventud de querer negociarlo fue lo que puso paños fríos en su momento, pero un recurso presentado por el futbolista solicitando la libertad de acción destrabó la situación.

Desde Peñarol se aseguró a Ovación que ya hay acuerdo con Zeballos e incluso con Juventud, aunque esto no significa que el aurinegro deba hacer una erogación de dinero, pues el futbolista llegará como libre. Sin embargo, para dar por finalizado el asunto sin que hubiera resquemores en el futuro, Peñarol accedió a ser socio de Juventud ante una eventual venta del futbolista. Esto significa que si Zeballos es negociado al exterior, al conjunto pedrense le tocará una parte del monto obtenido.

Desde el entorno del futbolista se confirmó a Ovación que está todo muy encaminado, pero aún no dan por cerrado todavía el acuerdo porque quedan detalles. "No hay apuro, hay que hacer todo con tranquilidad. El jugador no va a estar a la orden el domingo", se dijo.

En Peñarol esperan que hoy mismo pida pase en la AUF y que se incorpore a Los Aromos el lunes, pero los más cercanos a Zeballos no creen que esto sea posible.

Zeballos es jugador libre a partir del 28 de enero. Así lo considera la AUF porque fue el día que presentó el reclamo contra Juventud solicitando la libertad de acción, al denunciar que sus derechos económicos fueron cedidos a una sociedad anónima cuyo presidente es Yamandú Costa, que a su vez es titular de Juventud. Esto está prohibido por la ley, razón por la cual se le concedió la libertad al futbolista, quien ya no pertenece más a la institución pedrense.

Esto era fundamental para que Zeballos pueda ser futbolista de Peñarol o de algún otro equipo uruguayo de Primera División, pues ya cerró el período de pases y solo pueden llegar jugadores libres.