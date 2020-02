Joaquín Piquerez y Rodrigo Rojo: destinos cruzados en el Campeonato Uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este domingo a la hora 19:30 en el Estadio Luis Franzini, Defensor Sporting recibirá a Peñarol en la segunda fecha del Torneo Apertura 2020 y hay jugadores que tendrán un partido especial.

Rodrigo Rojo, quien en diciembre finalizó su contrato con Peñarol y con un sentido mensaje en Twitter se despidió de la hinchada y el club, en enero llegó a Defensor Sporting y el domingo vivirá una jornada especial ya que se medirá ante quienes hasta hace unos meses eran sus compañeros de equipos y con muchos de ellos, mantiene una amistad.

Por otro lado, Joaquín Piquerez no lo toma como un encuentro especial sino uno más del calendario ya que no se fue de la mejor manera del club violeta. En junio de 2019 rescindió su contrato y se transformó en jugador de River Plate, donde volvió a vivir el fútbol como lo había hecho en sus inicios, para luego sellar su llegada a Peñarol.

JOAQUÍN PIQUEREZ A la espera del debut con Peñarol

Es una de las incorporaciones que hizo Peñarol de cara a la temporada 2020 y llegó al aurinegro por mérito propio, tras un notable segundo semestre de 2019 con River Plate.

Joaquín Piquerez (21 años) es una de las opciones que maneja Diego Forlán en la mitad de la cancha para visitar el domingo a Defensor Sporting, club en el que debutó en Primera División en la temporada 2017 con Eduardo Acevedo como técnico.

El 19 de marzo de 2017 en la séptima fecha del Apertura ingresó a los 71’ por Martín Rabuñal y de a poco se fue ganando su lugar.

En 2018 tuvo su mejor temporada en Defensor Sporting y en 2019 jugó los seis partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero solo dos por el Uruguayo. Antes de comenzar el Intermedio el cuerpo técnico que pasó a encabezar Ignacio Risso decidió no contar con él.

En los violetas pretendían cederlo a préstamo, pero Joaquín Piquerez no quiso. De común acuerdo se rescindió el contrato y el futbolista se fue a River Plate, donde se reencontró con su juego. Fue feliz.

Este domingo, en la segunda fecha del Torneo Apertura 2020, Piquerez puede debutar como titular en Peñarol y el rival será Defensor Sporting. “No me cambia nada enfrentarlo. Estoy pensando solamente en lo que me toca vivir hoy y ojalá se pueda dar el debut porque vengo trabajando para poder rendir al máximo en Peñarol”, le contó el jugador a Ovación mientras se maneja su nombre como una posible alternativa en el aurinegro.

“Yo estoy muy tranquilo y no pienso en nada más que jugar por Peñarol. Defensor es cosa del pasado y además ya lo enfrenté con River Plate en la temporada 2019 y no fue nada del otro mundo”, agregó.

El futbolista rescató algo positivo en el hecho de enfrentar a Defensor Sporting y es el estadio: “Me puede sí jugar a favor que ya conozco bastante el Franzini y eso puede ser bueno”.

Para Joaquín Piquerez no será un domingo más si llega a ser titular en Peñarol porque sería su debut, pero enfrentar a Defensor Sporting no le cambia nada: “No tiene nada de distinto porque es algo del pasado que ya olvidé y hoy mi presente está en Peñarol”.

Joaquín Piquerez jugando con Defensor Sporting. Foto: Archivo El País.

Su carrera

Defensor Sporting

Joaquín Piquerez hizo las juveniles en el violeta y debutó en Primera División en la temporada 2017. Jugó 33 partidos y anotó entre Uruguayo y copas.



River Plate

En julio de 2019 llegó a River Plate tras su salida del violeta. Debutó en el Intermedio contra Progreso el 14 de julio. En el darsenero disputó 21 partidos y anotó tres goles.



Peñarol

El 14 de enero el club aurinegro hizo oficial la contratación de Joaquín Piquerez, quien estaba con la selección uruguaya Sub 23 en el Preolímpico de Colombia. Se sumó al plantel el 12 de febrero.



Selección

Joaquín Piquerez jugó el Sudamericano Sub 17 de Paraguay en 2015 con La Celeste, luego estuvo en los Panamericanos de Lima 2019 y en el Preolímpico de Colombia.

RODRIGO ROJO Hará alguna apuesta con jugadores de Peñarol

Rodrigo Rojo se enfrentará el domingo en el Franzini a quienes fueron hasta hace dos meses sus compañeros en Peñarol. “Es un partido especial para mí por mi pasado ahí. Tener que irme me dolió porque estaba muy cómodo y me sentía muy bien”, admitió Rodrigo en el complejo Arsuaga tras la práctica de Defensor Sporting, su nuevo club.

Rojo terminó contrato con Peñarol, pero es consciente que siempre que jugó rindió y por eso no comprendió mucho una salida que nadie le explicó. “Me quedó esa espina de no saber qué fue lo que pasó. En los últimos dos meses con el ‘Memo’ ya no estaba en el plantel, ni citado. Quise saber qué había pasado y lo pregunté, pero no tuve respuesta del entrenador. Igual me fui tranquilo porque cuando me dieron la oportunidad rendí y pasando raya fue algo muy positivo en mi carrera. Fui Campeón Uruguayo, lo que no es para cualquiera”, explicó el lateral, para quien recibir enseguida el interés de los violetas fue fundamental.

“Hacía rato que no pasaba unas vacaciones tan tranquilas porque generalmente los contratos se vencen en diciembre y uno tiene que ver qué va a hacer de su futuro. Pero enseguida me llamó Defensor Sporting y me gustó mucho la propuesta”, contó quien piensa que conocer a los jugadores aurinegros es positivo para él. “Ayuda porque estuve casi dos años con ellos y conozco sus virtudes y los defectos que pueden tener. Obviamente, no sé lo que va a proponer Forlán, pero en algunos aspectos ayuda”.

En Peñarol dejó amigos con los que sigue en comunicación. Y no descarta que pueda haber alguna llamada o apuesta. “Puede salir de parte de ellos o mía; algún asado de por medio puede haber. Pero más allá de eso ojalá que salga un lindo partido y nos llevemos la victoria que es lo que vamos a ir a buscar”, afirmó.

“Estoy muy contento en Defensor Sporting, donde desde el primer día encontré un grupo muy sano con una mezcla de jugadores con experiencia y jóvenes. Y eso a la hora de llevar a cabo lo que quiere el entrenador nos viene muy bien. Además, es un club serio y muy ordenado. Con una muy buena infraestructura”, dijo y explicó que se están acostumbrando a la idea del técnico Alejandro Orfila.

“Vamos mejorando y llevando a cabo lo que quiere. Nos pide mucha intensidad y tenemos que correr los 90 minutos”.

Rodrigo Rojo jugando en Peñarol. Foto: Archivo El País.

Violetas