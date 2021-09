Joaquín Piquerez estuvo a centímetros de redondear un debut increíble

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Joaquín Piquerez se dio el gusto de debutar en la Selección y en un partido por eliminatorias. Y casi logra el debut que sueña cualquier jugador, el de entrar y marcar el gol del triunfo sobre la hora. Pero su remate, cuando ya se jugaba el minuto 95 con 45 segundos, se estrelló en el poste izquierdo del arquero peruano Gallese.



El exlateral izquierdo de Peñarol, hoy en Palmeiras, había sido convocado para integrar el plantel celeste en fecha anterior por la clasificación a Catar, pero se lesionó jugando en su club y no pudo viajar. Sin embargo, el maestro Óscar Tabárez no lo olvidó y lo citó para esta triple fecha.



Cuando a los 70 minutos Matías Viña ( por otra parte su antecesor en Palmeiras) se vio obligado a salir por un golpe, Piquerez tuvo su oportunidad. Justo en ese momento comenzaba a arreciar el ataque peruano, por lo cual no tuvo oportunidades de mostrar uno de sus puntos fuertes, la subida por la banda.

Después de todo un segundo tiempo casi sin llegadas al arco rival y 15 minutos de apremios defensivos ante la ofensiva local, Uruguay se soltó cuando ya se iban los descuentos. Primero fue Nahitan Nández, quien se proyectó por la derecha, se metió en diagonal en el área y lanzó un remate que se desvió en el camino. Fue corner, como para que los celestes se jugaran una corazonada en el juego aéreo. Y casi se da lo increíble. La pelota rebotó y quedó para la volea de Piquerez desde el borde del área. Gallese ni la vio, porque salió un remate potentísimo, que reventó el palo y salió por el costado. Perú sacó, avanzó unos metros y el árbitro Pitana terminó el partido.



Por coincidencia, anoche se produjo otro debut, también de un jugador aurinegro hasta tiempos recientes y ahora en el fútbol brasileño: David Terans. Había ingresado a los 65 minutos, por Gorgian De Arrascaeta.



La intensa actividad de las eliminatorias, más los prob lemas para reunir a todo el grupo, siguen propiciando la aparición de caras nuevas en el seleccionado.