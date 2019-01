"Tengo ganas de demostrar por qué me abrieron las puertas de este club tan grande"

El salteño de 25 años se transformó en la primera incorporación de Peñarol y pese a que hace unos días se había confirmado, el club todavía no lo había anunciado hasta este viernes en el que lo hizo a través de sus cuentas de redes sociales y en su página web.

"Tengo muchas ganas que llegue el 2 de enero, de empezar a demostrar por qué me abrieron las puertas de este club tan grande; es un sueño vestir estos colores", comenzó anfirmando el nuevo jugador aurinegro.



Es así que Jesús Trindade lucirá la segunda camiseta de su carrera luego de debutar en Racing y disputar las últimas seis temporadas en el conjunto de Sayago. "Me considero bueno físicamente, me gusta pasar al ataque, me gusta meter, correr. He jugado por las dos bandas, de lateral o un poco más arriba y siento que estoy en mi mejor momento", se describió.



"Es una responsabilidad grande llegar a un club como Peñarol, a un grupo que viene de ser bicampeón uruguayo, que tiene desafíos tan grandes por delante. Voy a hacer todo lo posible para estar a la altura y tengo unas ganas bárbaras", sostuvo quien firmó contrato con Peñarol por dos temporadas, y fuera habitual lateral izquierdo en Racing.



Su velocidad y su llegada al ataque lo convierten en un jugador que puede ser peligroso con sus subidas y más aún si logra conectarse con aquellos que jueguen por su lado.

Por eso es que los aurinegros ganan un jugador polifuncional y que anotó seis goles en 121 partidos disputados con la camiseta de Racing.

Ahora esperará la pretemporada para viajar a Miami y sumarse al resto de sus compañeros. "Tuve la posibilidad de conocer a mis compañeros tramitando la visa para ir a Estados Unidos, me hicieron sentir muy cómodo. Jugaba con el 'Toro' Fernández, es mi amigo, y a los demás los conozco de enfrentarnos", cerró en declaraciones a la prensa del club.