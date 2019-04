Javier Curbelo reclamó a dirigentes de Nacional que tengan memoria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Amargado y preocupado. Así dijo sentirse Javier Curbelo, vocero de Guardianes de Nacional, porque la agrupación que integra fuera “la chispa para suspender la fecha”, la cual asegura no se iba a jugar de ninguna manera.

En declaraciones al programa “Rumbo a la Cancha” (VTV), el hincha tricolor explicó por qué estaba amargado y, como lo había hecho ya la agrupación en redes sociales, se deshizo en disculpas. “No queríamos causar el problema que hubo. Queremos pedir disculpas a todo el fútbol uruguayo, a Darío Ubriaco y su familia, a los dirigentes y funcionarios de la AUF y muy especialmente al hincha de Nacional, porque hay algunos que están muy molestos”, indicó.

Explicó que “la idea era poder hablar con la gente de la AUF, pero no salió como pensábamos. Se hicieron algunas pancartas que no estaban en nuestros planes. El mal se hizo y por eso queremos pedir disculpas a todos”.

A su vez, indicó que tiene la información que la fecha no se iba a jugar. “No estamos justificando el hecho, porque estamos convencidos que el accionar no fue el correcto. Lo que más nos duele es que ese grupo pequeño de personas haya sido la chispa para suspender la etapa. La visita de Guardianes de Nacional a la AUF no fue el detonante. La fecha no se iba a jugar porque en la semana la novia del referí de Nacional-Fénix había recibido una llamada en la que lo amenazaban y nadie había dicho nada. De alguna manera u otra la etapa se iba a suspender”.

Los árbitros, al momento de justificar la determinación del paro, expresaron que no estaban dadas las garantías para dirigir el fin de semana, aunque también es cierto que el disparador de la reunión urgente que mantuvieron el viernes, a menos de 24 horas de la actividad, fueron las pancartas mostradas en la AUF con mensajes insultantes.

El sentimiento de preocupación, a su vez, fue por rumores que le han llegado. “Estamos sintiendo que a la gente de Guardianes de Nacional se la quiere sacar del padrón social (de Nacional). Esas personas que estarían pensando eso son las mismas que fueron a buscar nuestros votos. Que no se olviden de eso y de que hoy las cláusulas en los contratos de Santiago Rodríguez y de Axel Pérez están así como están a favor de Nacional gracias a Guardianes”.