Javier Chevantón: "Que en Uruguay tomen medidas, todavía están a tiempo"

No cabe duda que Italia fue uno de los países que más sufrió la ola de Covid-19 que hoy tiene en vilo a toda la población mundial. Más de un uruguayo se encuentra en territorio italiano y Javier Chevantón es uno de ellos.

El exdelantero de la selección uruguaya dialogó con "100% Deporte" de Sport 890 y afirmó: "Acá estamos en casa, encerrados, sin poder salir. Es triste lo que pasa en Italia con más de 5.000 muertos y esos son solos los que se saben, pero puede haber más".

Chevantón agregó: "Por suerte acá en el sur tomaron conciencia y no sale nadie. Sale una sola persona a hacer las compras por núcleo familiar una vez por semana o cada 15 días. Hace dos días prohibieron salir a hacer ejercicio. Las mascotas ya no se pueden sacar, el otro día saqué a la mía a 10 metros de casa, me paró la policía y me pidió los documentos. La cosa está fea por acá y es dramática".

Y también reflexionó: "Que en Uruguay tomen medidas, todavía están a tiempo, quiero creer que están a tiempo. En este momento, por lo que veo en redes hay 156 contagiados, pero quizás hay mucha gente que no tiene los síntomas. De corazón les hablo. Quédense en sus casas, no esperen a que muera alguien. Como uruguayo lea habló de corazón".

El "Cheva" también hizo referencia a que le preocupa la situación de su familia en Uruguay ya que "están mi mamá y mi hermana, con mis sobrinos. Viven prácticamente en la misma casa y se comunican por la ventana. No me preocupo si otra persona se ríe de mí. Cuido a mi familia. Acá la vida está en riesgo”.