James Rodríguez descartado ante Perú y vuelve a Madrid para recuperarse

El mediocampista colombiano James Rodríguez abandonó la concentración de la selección de Colombia en Miami a horas de su partido amistoso con Perú, para regresar a Madrid, donde comenzará un plan de recuperación para su lesión en la rodilla izquierda, que fuentes extraoficiales definen como distensión en los ligamentos.

Rodríguez, de 28 años, fue convocado por el entrenador portugués Carlos Queiroz para el partido amistoso de este viernes contra Perú, y otro con Ecuador la semana próxima.

Su baja de la selección tendrá reflejo en los compromisos con su club pues se cree que permanecerá en sanidad por lo menos tres semanas, pese a que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no ha suministrado más detalles.

"La Selección Colombia informa que, luego de realizarle los exámenes pertinentes a James Rodríguez, decidió, en acuerdo con Real Madrid, desconvocar al jugador para que regrese a su club, teniendo en cuenta que está impedido para disputar los partidos ante Perú y Ecuador", informó hoy la FCF.

La entidad añadió que James "seguirá su recuperación a cargo de su club, el Real Madrid".

La FCF informó el jueves que James había sido descartado para el partido de hoy entre Colombia y Perú, en Miami, por una molestia en la rodilla izquierda tras ser evaluado por el cuerpo médico cuyo "primer diagnóstico se presenta reservado".

Luego de analizar los estudios a las radiografías que le tomaron al jugador se tomó la decisión de que James regresara a España y haga con su club la recuperación, y por tanto tampoco estará en el amistoso del 19 contra Ecuador, en Nueva Jersey, con el que Colombia pone fin a su actividad este año de cara a las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

La convocatoria de James abrió una polémica porque el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, dijo el 8 de noviembre que el colombiano no estaba lesionado pero tampoco disponible para jugar un partido de Liga contra el Eibar.

"No están disponibles, lesionados no. Están en el campo pero no disponibles para jugar. Van a ir con la selección y no quiero hacer nada porque tienen que ir. En seis días verán si están preparados para jugar o no", dijo Zidane al referirse también a la situación del galés Gareth Bale.

Pese a su alejamiento del once titular del Real Madrid, Queiroz citó a James a la selección absoluta para los dos próximos encuentros de exhibición después de 135 días.

La última vez que estuvo el jugador con la selección cafetera fue en la Copa América de Brasil ante Chile, partido que Colombia fue derrotado en los penales, y que James convirtió su penal. Desde entonces el equipo ha jugado sin él en cuatro partidos amistosos: Brasil (2-2), Venezuela (0-0), Chile (0-0) y la derrota ante Argelia por 3 a 0.