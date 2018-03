A Jair Ventura lo conocen bien en Nacional

En medio de un presente deportivo algo complicado, Jair Ventura prepara el choque de mañana frente a Nacional por la segunda fecha del Grupo 6 de la Copa Libertadores de América.



El entrenador, que se hizo cargo de Santos en enero, llegó desde Botafogo, el equipo que eliminó a Nacional de la pasada edición del máximo certamen continental de clubes.



El “Fogão” visitó Montevideo, ganó 1-0 en el Gran Parque Central y pegó primero en la serie de octavos de final, que luego terminó sentenciando con un 2-0 en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.



Identificado totalmente con Botafogo e hijo de Jairzinho, ídolo del equipo carioca que brilló en la década de 1970, Ventura reeditará un encuentro con Nacional, pero ahora en el banco de otra institución.



En enero, Jair asumió como entrenador de Santos y su primer desafío (y obligación) se cumplió porque el “Peixe” se metió en la segunda fase del Campeonato Paulista como primero en su grupo. Sin embargo, el debut en la Copa Libertadores no fue el mejor y Santos cayó como visitante 2-0 en Cuzco frente a Real Garcilaso, por lo que ahora necesita una victoria en el Grupo 6.



A eso aspira el entrenador y su plantel de cara al encuentro que se jugará mañana, a la hora 19:15, en el Estadio Pacaembú, con el arbitraje del paraguayo Ulises Mereles.



El “Peixe” no tendrá a Bruno Henrique por lesión y respecto al equipo que cayó en Perú solo habrá dos variantes: Rodrygo por Copete y Léo Cittadini por Renato.



Los once para mañana serán Vanderlei; Daniel Guedes, David Braz, Lucas Verissimo y Jean Mota; Alison; Eduardo Sasha, Léo Cittadini, Vecchio y Rodrygo; Gabriel Barbosa.