Jablonka: “No perdió Abulafia, el que perdió fue el fútbol”

“Nosotros no tenemos dudas sobre la honorabilidad ni la inocencia de Arturo Del Campo y por lo tanto no necesitamos que se expida la justicia”, dijo el presidente de Defensor Sporting, Daniel Jablonka, uno de los clubes que quería que ayer se votara y que el presidente fuera Abulafia. “Por eso no estamos de acuerdo en que hay que esperar que la justicia se expida sobre Del Campo, que era uno de los motivos por lo que se postergó la votación. Creemos que no era necesaria la postergación, pero la votación fue cerrada: 9 a 8. No estoy molesto, lo que me pone incomodo es que no se vote. A mí me gusta votar siempre”, señaló Jablonka.

“No sé si esta noche, con la postergación, perdió Abulafia. Si perdió alguien fue el fútbol, fue la AUF, porque no se votó. No sé si perdió Abulafia, para mí los mismos votos que tenía hoy los va a tener dentro de 15 días y va a ser electo presidente de la AUF. Lo que sí creo es que en 15 días no va a estar resuelto uno de los puntos por los que se postergó la votación. No creo que haya sido una chicana política, cada club tiene derecho a resolver lo que considere mejor. Esto es política. Ahora habrá que esperar 15 días”, finalizó el titular violeta.