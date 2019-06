Jablonka: "No hubo auditoría ni denuncia penal"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El expresidente de Defensor Sporting, Daniel Jablonka aclaró que en el club no hubo ninguna auditoría y que tampoco se realizó denuncia penal alguna. “No hubo una auditoría externa económica financiera, como se había dicho en la campaña electoral que se iba a hacer. Lo que se hizo fue una consultoría y la diferencia entre una cosa y otra es radical. La auditoría analiza todas la áreas de una empresa o, en este caso, de un club. En cambio, una consultoría de proceso, que es lo que se contrató, permite que se definan las áreas que se quieran analizar. Y se entrevista a las personas que los que contrataron les indican. En este caso los actuales dirigentes. Se entrevistaron 12 personas, cinco dirigentes de los que eran oposición y sólo uno, que soy yo, de lo que era el oficialismo. Nos llama la atención que solo se me entrevistó a mí del anterior oficialismo y a cinco de los que eran oposición”, explicó Jablonka.

“Es más, si se lee el informe de la consultoría la mayoría de los verbos están en condicional. Es como si yo estuviera cenando en un restaurante con una persona y como hay un cuchillo arriba de la mesa se dijera que yo podría matar a esa persona. En una auditoría, en cambio, no se utilizan verbos en condicional”, agregó.

“Lo que más nos extraña es que si los hechos son tan graves se queden con una consultoría y no se haga una auditoría. Y también extraña que el actual presidente dijera públicamente que a raíz de una auditoría externa había echado al gerente y no hubo tal auditoría”, insistió y aclaró a su vez que no hubo denuncia penal.

“Tampoco hubo una denuncia penal. Lo que se hizo fue elevar a la Fiscalía una cantidad de documentos, para que la Fiscalía determine si hay algún delito. No se denunció ningún delito en particular. Es más, nosotros mismos solicitamos que las cosas se elevaran a la Justicia ya en las primeras directivas a las que concurrieron Hugo Díaz y Jorge Casales”, continuó.



“Vamos a esperar a ver la resolución de la Justicia, pero esta semana vamos a sacar un comunicado porque en este grupo de seis dirigentes que están involucrados hay un Ministro de la República y dos expresidentes del club. Y vamos a dar a conocer un audio de un actual dirigente que ya está protocolizado por escribano”, relató.



“Yo concurrí hace unas semanas a la directiva, estuve varias horas, me hicieron muchas preguntas y aclaré varias cosas. Cuando me fui se me dijo en forma unánime que no había ninguna duda en cuanto a mi honorabilidad y moral. Me parecería muy raro que después se hubiera encontrado algo y que no se me hubiera informado”, finalizó.