Ivan Rakitic: "No soy un saco de papas con el que hacer cualquier cosa"

El centrocampista del Barcelona, Ivan Rakitić, ha criticado a su club por el trato que le ha dado recientemente y por tratar de forzar su salida el año pasado.

El croata ha estado en el Barca desde 2014, pero ha caído en desgracia esta temporada debido a la llegada del centrocampista holandés Frenkie de Jong, tras lo cual sólo ha sido titular en 10 de los 27 partidos del Barça en Liga.

"Entiendo la situación, pero yo no soy un saco de papas con el que hacer cualquier cosa", dijo el jugador de 32 años al periódico catalán Mundo Deportivo. "Quiero estar en un lugar donde se me quiere, se me respeta y se me necesita (...). Si es aquí, encantado; si no, donde yo mismo decida, no donde a quien sea y le dé la gana lo decida", agregó.

Rakitić confirmó que se negó a trasladarse al París Saint-Germain el año pasado como parte de un acuerdo para traer a Neymar de vuelta al Camp Nou. También habló de su decepción por perder su lugar en el equipo esta temporada, pero insistió en que desea cumplir su contrato, que termina en 2021, lo cual supondría que el Barça no podría beneficiarse de su cláusula de rescisión con su partida.