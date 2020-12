Iván Alonso: "River es el mejor equipo, pero no se la vamos a hacer fácil"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"River viene siendo el mejor equipo de la época desde hace un tiempo porque trabajan de la mejor manera, las cosas no se hacen al azar", reconoció Iván Alonso, hoy manager de Nacional y exjugador de los dos equipos, que estarán frente a frente el jueves por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

"River es el mejor equipo de todos. Contra Flamengo (en la final de la Copa 2019) tuvo cinco minutos fatídicos, pero sin dudas son los mejores. Igual, se la vamos a hacer difícil. Tenemos un grupo de chicos que son hinchas del club y sienten mucho la camiseta. No se la vamos a poner fácil a River”, explicó quien colgó los botines en el equipo millonario en abril de 2018.

Alonso fue compañero de Marcelo Gallardo en Nacional y luego fue dirigido por el Muñeco en dos oportunidades: primero en Nacional y luego en el equipo millonario. "Cuando tenía 36 años, Marcelo, el mejor entrenador de mi carrera y uno de los mejores del mundo, me llamó para jugar en River. Eso lo valoro muchísimo. River no sólo me dio la oportunidad de defenderlo y ganar dos títulos. Desde lo profesional es increíble el trabajo de la institución", afirmó Alonso en nota con radio Colonia.