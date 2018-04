Iván Alonso pasó este miércoles a la mañana por 100% Deporte (Sport 890) y se refirió a distintos temas: Nacional, Álvaro Recoba, Alexander Medina, José Luis Rodríguez y el rol del jugador en el fútbol.



A continuación, compartimos los títulos más importantes:

El retiro:

- "No juego más al fútbol. Ya está... No lo anuncié, no lo hice oficial, simplemente porque no me pareció necesario".

Su frustrado regreso a comienzo de año:

- "Lo único que pueden decir de mí en Nacional es que hice 55 goles en 80 partidos. Yo me quería quedar, pero me dijeron que me buscara club. Si me querían, hubieran hecho como con (Diego) Polenta que rechazaron otras ofertas cuando llegaron".



- "Me llamó un anónimo para decirme que el presidente (José Luis Rodríguez) no podía sentarse conmigo en la conferencia de despedida porque no era buena imagen para el club. Eso me dolió".



- "Yo no reclamé nada al club, solo pedí algo que me correspondía. El club me lo debía como trabajador".



- "Fui a River en el final de mi carrera, viví un año y medio espectacular, y solo me quedaba jugar seis meses más en Nacional como frutilla de la torta. Obviamente que me ilusioné con volver. Me entrené como para llegar y estar a disposición. Con el correr de los días, como nadie me llamó, esa ilusión se fue apagando".

Sin rencor con Alexander Medina:

- "Lo veo muy bien en esta nueva etapa y también me han hablado muy bien de él. Ya cuando era compañero se veía que tenía cosas... No me dolió que no pidiera".

La candidatura de Álvaro Recoba a la presidencia de Nacional:

- "Como amigo al 'Chino' lo voy a acompañar. A mí lo que me gusta la gestión institucional. El fútbol tiene que tener un vuelco de 180 grados, lo primero es una gestión trasparente. Es difícil encontrar amigos en el fútbol. El 'Chino' es uno y lo voy a acompañar en lo que emprenda: sea Nacional o lo que sea".

Fútbol y política:

- "El modelo exitoso en el mundo es el del fútbol alemán donde los futbolistas se han preparado para gestionar (...) Yo creo que a los dirigentes no les gusta que los jugadores nos comencemos a involucrar en las decisiones del fútbol"



- "Falta transparencia en la gestión. Los clubes deben ser transparentes a sus socios y eso acá no pasa. Faltan jugadores de fútbol en puestos para tomar decisiones, inclusive en la AUF".