Iván Alonso: "A Nacional lo veo ganador del Campeonato Uruguayo"

Después de mucho tiempo, Iván Alonso se expresó públicamente. Lo hizo en la transmisión partidaria Pasión Tricolor. El mánager general de los tricolores hizo un repaso por varios temas, pero se explayó al ser consultado por la gestión del actual entrenador, Álvaro Gutiérrez.

Alonso señaló que "voy a Los Céspedes, con Gutiérrez tenemos charlas, tenemos diferencias, pero el que toma las decisiones es el cuerpo técnico. Lo que hacemos es sugerir cosas en algunas situaciones puntuales, intercambiar posiciones y sugerir; después está en el cuerpo técnico tomar la sugerencia o no, estar de acuerdo o no. Hay un trabajo a conciencia".

El mánager general de Nacional también sostuvo que "Álvaro tiene la confianza suficiente de nosotros. Lo tuve como entrenador, lo conozco, confío en sus posibilidades. Confío en la forma que tiene de llevar adelante al grupo, de transmitirle a sus jugadores".

"Hoy paso raya y capaz pretendíamos estar en otra posición, nadie nos garantizó que iba a ser fácil. Tengo contrato hasta diciembre, tengo que cumplir objetivos, si no los cumplo daré un paso al costado y me iré. Pero voy a cumplir el siguiente año y el otro, porque tengo la certeza que la gestión será exitosa", agregó.

Respecto a la elección de Álvaro Gutiérrez, Alonso señaló que "nos hacemos responsables. Fuimos nosotros los que lo elegimos. Elegimos a Gutiérrez y su cuerpo técnico para salir rápido de la situación en la que estábamos en el Uruguayo: el equipo se venía desangrando en la parte defensiva, tampoco abundaban los técnicos para llegar".

El mánager general de los albos fue contundente: "A Nacional lo veo ganador del Campeonato Uruguayo, no hablo para vender humo, tenemos que cerrar filas, tenemos que hacernos fuertes todos, y principalmente los hinchas. Si entramos en la vorágine que te lleva el fútbol cuando no conseguís resultados, no es bueno. Se instalaron comentarios porque no conseguimos cortar las chances aún teniendo posibilidades. Y aún así, sigo siendo fiel a que nosotros en diciembre vamos a ser campeones".

Por último, sobre la posibilidad de que Edinson Cavani juegue en Nacional en los próximos años, Alonso afirmó que "he tenido contactos, es uno de los jugadores que quiere ver una transformación de verdad y que haya un proyecto serio. Para nosotros es un sueño y es hacia donde nos proyectamos. Son jugadores de esas características los que buscamos, para que estén rodeados de jugadores jóvenes".