Iván Alonso: "Hoy es un día de fiesta en tres colores, del futuro hablaremos mañana"

El posible futuro mánager de Nacional, Iván Alonso, defendió el trabajo que realizó Alexander Medina al frente del primer equipo tricolor, destacó que la institución se pierde un gran técnico y no quiso profundizar en las acciones que pueden llevar adelante en caso del triunfo de 1899 Compromiso Nacional porque "hoy es un día de fiesta en tres colores. Hoy es un día de pasión, de felicidad".

Después de votar, Alonso remarcó que su amor por Nacional, como tantas veces lo precisó, nació a los 34 años. "Me hice hincha por convencimiento. No me impusieron sus colores, lo elegí yo. Y eso es lo más sagrado".

En diálogo con 890 Sport, Alonso remarcó "me ligué muchísimo al club, generé una fidelización muy grande porque pude vivir lo que quería sentir. Quería volver a Uruguay y que mi familia me viera acá. Se generó una fidelización mía hacia el club y del club hacia a mí. Hoy estoy esperando ver si el socio confía para que un grupo de personas lleve adelante un proyecto de gestión integral".

Alonso subrayó que se vive "un día pasional, emocionante, feliz. Todos los socios podemos elegir lo que queremos y lo único que importa es que gane Nacional".

Consultado sobre la función que puede llegar a cumplir y cómo se fue generando la integración con José Decurnex, candidato a presidente por 1899 Compromiso Nacional, Alonso remarcó que nunca se había visualizado como técnico ni como empresario de futbolistas. "Creo que en el fútbol uruguayo necesitamos otra visión de gestión y desde las vivencias, de los 22 años de vestuario, de haber estado en mercados diferentes, puedo aportar para generar una transformación".

Agregó que hace cinco meses Decurnex le transmitió sus ganas, su intención de asumir el desafío de convertirse en presidente de Nacional. "Me convenció rápidamente, porque compartimos ideas, tenemos muchas ganas de llegar a imponer un modelo de gestión integran, porque no solo se trata de un mánager deportivo porque hay muchas áreas que están ligadas".

el dt Adiós del "Cacique" Medina

Alonso reconoció que mantuvo una reunión con Alexander Medina y luego otra conversación telefónica en la que comprendió que había una decisión tomada por culpa de un desgaste y una profunda desilusión.

En relación a este tema, Alonso subrayó: "hablé con el 'Cacique', mi intención en todo momento, fue hacerle ver que no siempre lo obtenido es lo que se merece. Él hizo un excelente trabajo, pero es una decisión personal".

​También indicó: "Él transmitió en su despedida cual fue el sentir de una de las personas que puede ser responsable en el futuro deportivo del club. Mis comentarios fueron por dos lados, por lo que yo sentía y por lo que creía del 'Cacique'. Pero lo vi desgastado, desilusionado y la institución se pierde un gran técnico. Tuvimos una reunión, lo dejamos pensar y luego tuve otra comunicación días después y quedó claro que la decisión estaba tomada. Hubo un desgaste que le hizo creer que no es su momento".

Finalmente, Alonso reiteró que hoy no era un día para hablar de política o de gestión. "El modelo tiene que quedar de lado. Hoy es un día de fiesta en tres colores. Una vez que termine esto podremos hablar de futuro".