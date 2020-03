En Italia se extenderá por todo abril la paralización de actividades

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Deportes de Italia, Vicenzo Spadafora, anunció que este lunes propondrá extender la paralización de todas las actividades deportivas durante todo el mes de abril y avisó que "reanudar los partidos el 3 de mayo no es una posibilidad real".

En la entrevista que concedió al diario La Repubblica, Spadafora, expresó que los equipos de la Serie A "ya han cometido un error cuando llegó el momento de detenerse" y agregó que ahora "deben entender que nada será como antes".

Al explicar sus futuras acciones, .el ministro reveló que este lunes propondra "extender el bloqueo de las competiciones deportivas de todos los niveles a todo abril. Y extenderé la medida a las sesiones de entrenamiento, en las que no habíamos intervenido porque todavía existía la posibilidad de que se realizara. El deporte no es solo fútbol y el fútbol no es solo la Serie A. Asignaré un plan extraordinario de 400 millones de euros al deporte de base, a las asociaciones de aficionados en los territorios, a un tejido que estoy seguro será una de las fuerzas impulsoras del renacimiento".

Spadafora usó palabras fuertes hacia el fútbol de la Serie A: "Espero que sus solicitudes vayan acompañadas de un serio deseo de cambio: viven en una burbuja, más allá de sus posibilidades, a partir de los salarios de los millonarios de jugadores. Tienen que entender que nada después de esta crisis puede volver a ser lo mismo".