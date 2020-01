Isaac Alfie: “Es fácil hablar pero se desconoce la realidad del club”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La situación económica de Peñarol está en el tapete desde diciembre luego de no haber podido ser campeón del torneo Uruguayo. Muchas versiones, idas y vueltas, acusaciones marcan el día a día de un club que como por si eso fuera poco, está en año electoral.

Isaac Alfie, tesorero de la institución, habló en el programa “100% Deporte” (Sport 890) y consultado ante la llegada de 10 jugadores dijo que “para empezar hubo una cantidad de bajas importantes hasta ahora y algún jugador más que se puede ir como por ejemplo alguna salida a préstamo. Por eso en término de dinero mensual y anual estamos igual que el segundo semestre del año pasado. No se aumentó el presupuesto del futbol”.

Se arma: Peñarol tiene acuerdo con tres jugadores y llega a 10 incorporaciones By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Se arma: Peñarol tiene acuerdo con tres jugadores y llega a 10 incorporaciones

“Se fueron algunos jugadores y cuando uno hace toda la cuenta hasta ahora estamos igual que en el final de la temporada pasada porque todos los contratos estos son a un costo que Peñarol pudo asumir. Ahora se planificó con más tiempo, hubo más alternativas y eso es mucho mejor que trabajar estando apretados de tiempo”, agregó quien asumirá como Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) después del 1 de marzo.

Alfie continuó explicando la situación y remarcó que “en segundo lugar, el año pasado no era un tema de no incorporar solamente sino que también había plazos por cómo quedó conformado el período de pases. Por otro lado, si Peñarol no tenía esa andanada de lesiones, ¿qué pasaba? ¿Ganaba el campeonato? Nos faltó un punto para ser campeones. La evaluación que hizo el técnico en su momento tenía razón entonces. Tampoco pongamos en términos extremos las cosas porque después pasa lo que pasó. El “Cebolla” estuvo lesionado mucho tiempo y hasta el arquero se nos desgarró. Es cierto que ahí la sustitución de Thiago fue perfecta porque anduvo fenómeno, pero en otros puestos la cosa cambia. Guzmán anduvo entre algodones, tuvimos la desgracia de Gargano y Viatri no estuvo al 100% físicamente. Fueron demasiados inconvenientes físicos que al equipo no le permitían jugar con normalidad”.

Diego Forlán aprovechó el día libre en Peñarol para disfrutar en familia By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN Diego Forlán aprovechó el día libre en Peñarol para disfrutar en familia

“En términos monetarios estamos en parda respecto a la temporada anterior, más menos es así. El presupuesto no cambió para el fútbol ni se aumentó”, cerró diciendo el tesorero mirasol.



Las declaraciones de Juan Pedro Damiani

“La verdad que no sé de dónde sacan esos números. El pasivo de Peñarol en 2017 era en el orden de los 22 millones más el pasivo del Campeón del Siglo. Cuando uno mira el balance 2018 y suma los dos, Peñarol quedó en 25 millones. Hubo compras de fichas y por eso sube el activo también, lo que da un ligero resultado positivo. Cuando veamos el de 2019 veremos cómo el pasivo baja”, explicó Isaac Alfie respecto a los dichos de Juan Pedro Damiani, expresidente del club.

Las cinco altas que tendrían su lugar en el once de Peñarol By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN Las cinco altas que tendrían su lugar en el once de Peñarol

Por otra parte, el tesorero de Peñarol contó que “los números como son. Yo no hago interpretaciones de eso. Los números están ahí. El último balance del 2018 y el del 2019 van a ser parecido. Sacando las transferencias del año pasado cuando uno lo mira bien tenemos un superávit y ahora quedó una deuda en 25 millones, pero se amortizó deudas, se hicieron inversiones por más de un millón y medio de dólares con equipamientos, compras de terrenos, mejoras en el Campeón del Siglo y para este año empezamos a hacer la Ciudad Deportiva y los estacionamientos nuevos. Peñarol está invirtiendo más de un millón de dólares por año y además al fin de este período se cancelarán deudas por más de un millón de dólares. O sea, desde el punto de vista del flujo no está mal pero no nos estamos endeudando y estamos bajando la deuda. Si fuéramos otros, destruimos el equipo, no contratamos y bajamos toda la deuda, pero hay que competir”.

“ Soy sincero, casi casi no lo escuché. Me entero pero es un error decir que el presidente de Peñarol no decide o no pone su opinión. Es un error absoluto y demuestra no saber lo que está pasando en Peñarol”, dijo Alfie acerca de lo que opinó Damiani.

Damiani: “Aumentó 6 millones el pasivo en la gestión de esta gente iluminada, pero aprobaron el balance por unanimidad” By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Damiani: “Aumentó 6 millones el pasivo en la gestión de esta gente iluminada, pero aprobaron el balance por unanimidad”

Consultado acerca de que si Damiani es el principal acreedor de Peñarol actualmente, el tesorero contó que “en términos individuales era. A esta altura creo que ya no es. Los intereses de la plata están en los balances y están mal. Poor eso Evaristo dijo lo que dijo. No es como lo dijo Damiani y están en los balances deuda por deuda con la tasa de interés de cada una de ellas y es mucho más del 5%”.

Acerca del artículo que generó polémica a fin de año, Alfie confió que “la verdad el articulo creo que no lo leí. El balance es público y las deudas son públicas. No digo que está auditado porque Peñarol no tiene balances auditados ya que se precisan otras cosas pero estamos preparando al club para eso. Lo que hay es un informe de revisión limitado sobre controles que nos hizo cambiar algunas formas de contabilización. De hecho el balance de 2017 fue reformulado y aparecieron bastante más pasivos para ser coherentes sino comparamos peras con manzanas”.

Marcelo Areco: “Hay que cambiar el modelo de conducción y lo estamos haciendo” By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Marcelo Areco: “Hay que cambiar el modelo de conducción y lo estamos haciendo”

“Los dirigentes no deben poner dinero en el club y el tema es así: el dinero en estos caso fue transitorio y no había fuentes de financiamiento en ese momento. Además fue sin intereses, por lo pronto no hay una conjunción de intereses. Ese dinero se está repagando y la idea es que se termine de pagar completamente antes de que esta gestión finalice”.

“Me parece injusto con todos decir que el Movimiento 2809 maneja el club porque las decisiones siempre se tomaron en conjunto y todas las salidas fueron aprobadas por grandes mayorías. Hay consejeros que también lo saben desde el primer día y se manejan cosas entre muchas personas, no es entre todos porque es imposible estar siempre en todo. Yo el otro día en el Consejo Directivo pedí por favor que necesitamos determinada cantidad de dinero para llegar a una fecha y eso lo sabe todo el mundo, no se me ocurrió a mí”, explicó Alfie.

El informe que generó polémica en la interna de Peñarol By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN El informe que generó polémica en la interna de Peñarol

Acerca de lo que dijo Damiani de que había que llevar a Progreso al Estadio Centenario, Alfie expresó que “¿Quién dijo que no se hizo la gestión? Progreso dijo que no de primera. Ellos querían llevar a Nacional y Peñarol primero a Mercedes y al no poder dijeron que jugarían en el Paladino. Es fácil hablar pero se desconoce la realidad. A ver, si estaba dispuesto que por plata fuera al Centenario, ¿quién aseguraba ganar ahí? En 2019 no hubo grandes resultados en el Centenario”.



El enojo de Ignacio Ruglio

En las últimas horas se supo que Ignacio Ruglio renunció a la comisión de contrataciones por sentir que no era tenido en cuenta para consultas de jugadores que pueden llegar al club y acerca de eso Isaac Alfie dijo que “Nacho puede decir lo que siente y está bien. Yo no hago interpretaciones de eso”.

Las deudas con el plantel y jugadores

“En enero dimos cheques por dos de los tres meses y a fin de mes damos el tercero. Razonablemente quedaremos al día y solo hay que pagar diciembre que es un mes de atraso. La planificación es liquidar eso este año y dependemos de cómo avancemos en las copas internacionales que es algo muy importante, además de la cancelación de pasivos que hay que seguir cancelando que aún quedan”, dijo Isaac Alfie consultado por las deudas del carbonero.

El Movimiento 2809 defendió a Evaristo González y criticó al Peñarol del pasado By Edward Piñón MIRA TAMBIÉN El Movimiento 2809 defendió a Evaristo González y criticó al Peñarol del pasado

“Hay algunos saldos de premios que se deben por lo que tengo entendido y a veces hay algún reclamo saldado por algún convenio. Son de jugadores que no están más en el club hace dos o tres años”, remarcó el tesorero, que explicó que “para este año el inicio de las obras en la Ciudad Deportiva es prioridad” en un 2020 que no será tan fácil ya que es un año de elecciones.

“Yo espero que no sea complicado, pero la justa es que seguramente sea difícil. Pero si los resultados deportivos acompañan todo será más fácil”, cerró diciendo Alfie.