Rodrigo Amaral rompió su vínculo con Daniel Fonseca y el empresario ya no es más el representante del actual jugador de Racing de Avellaneda.

En diálogo con el programa “Quiero Fútbol” (Sport 890), el mundialista Sub 20 con Uruguay en Corea del Sur dijo que "le agradezco a Fonseca todo lo que hizo por mí. Yo sé que me mandé un montón de cagadas, pero decidí junto a mi familia desvincularme de él. Me arrepiento por cómo salí de Nacional. Fue una decisión en caliente porque en ese momento no tenía minutos y yo lo que quiero es jugar".

Por otra parte, Amaral habló de su situación actual en Racing y remarcó que “quieren que vaya a préstamo a algún equipo para agarrar fútbol".

Consultado acerca de un posible regreso al club que lo formó, el atacante dijo que "hace una hora me llamó el presidente de Nacional y me dijo que tengo las puertas abiertas del club. Yo iría de cabeza a Nacional. De los errores se aprende y creo que ya aprendí".

“El llamado de José Luis me genera mucha ilusión y expectativa", cerró diciendo el jugador que por estas horas decide qué será de su futuro, pero que sabe que las puertas de Nacional las tiene abiertas como para regresar. ¿Será otro refuerzo para el “Cacique”?