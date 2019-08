Clásico: estará prohibido estacionar sobre canteros, plazas y ciclovías

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Quienes asistan al clásico del domingo en vehículos particulares no podrán estacionar sobre canteros, plazas ni ciclovías, según informó ayer la Intendencia de Montevideo.

A través de la cuenta de Twitter del Centro de Gestión de Movilidad, el gobierno departamental señaló que el domingo "se exhortará a no estacionar en zonas prohibidas" en los alrededores del Estadio Centenario.

En declaraciones al programa 100% Deporte de Sport 890, el director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Pablo Inthamoussú, indicó que "no es la primera vez que se hace esto, sí es la primera vez en el estadio".



"Lo hicimos en el Gran Parque Central y el Campeón Del Siglo, hemos trabajado este tiempo con autoridades de Interior, CAFO, el Municipio CH y las AUF. Eso nos lleva a esta comunicación puntual para el clásico, que busca solucionar algunos problemas de convivencia para quienes viven en los entorno de estos lugares", señaló el jerarca departamental.



Inthamoussú afirmó que "en este clásico no vamos a aplicar multas, vamos a colocar una observación escrita a los vehículos que encontremos en infracción". A partir de la próxima actividad que se lleve a cabo en el Centenario, "se acaban los avisos y quien estacione en un lugar indebido tendrá multa".



El director de Movilidad recomendó también que "quienes vayan en vehículo particular no vayan a último momento, que vayan con tiempo".



"Tenemos lugares para que la gente estacione en la calle y dejar libres los canteros centrales, aceras y evitar obstrucciones de garajes, ciclovías, roturas de ciclovías y parques que cuestan mucho mantener".



Asimismo, informó que se trabajará con los cuidacoches de la zona para que no ordenen a los conductores que estacionen sus vehículos sobre los canteros.



La intención es que "en lugar de parar en los canteros del Parque Batlle, en lugar de hacerlo sobre el cantero, vamos a ordenar. En algunos lugares se va a poder parar en paralelo con el cordón de la vereda y en otros en ángulo con el cordón. Esto permite ordenar el entorno del estadio, que tiene mucho lugar en su entorno".