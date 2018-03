Las interrogantes para jugar mañana están en el ataque

A esta altura, el único que parece inamovible del equipo titular de Nacional de cara al partido de mañana contra Racing en el Parque Nasazzi, al menos de los que juegan en la ofensiva, es Gonzalo Bergessio. El argentino, que le ganó el puesto a Sebastián Fernández en la Copa Libertadores (contra Santos jugó los 90’) lleva siete goles en los seis partidos que jugó del Apertura y es el máximo anotador.

Si bien el técnico Alexander Medina confirmará recién hoy la oncena en el entrenamiento, parece poco probable que no esté el cordobés. Aún así, no hay que descartar que juegue “Papelito”, que no tuvo participación en Pacaembú ni tampoco contra Defensor Sporting. Lo que sí es improbable es que salten ambos como titulares, ya que el “Cacique” se ha inclinado siempre por uno o por otro, pero nunca por los dos juntos.

Por otro lado, la principal interrogante pasa por quién será el acompañante del centrodelantero y cuál será el sistema táctico que empleará Nacional en un partido en el que necesita ganar para seguir luchando por el primer puesto y así no perder pie en el torneo.



Gonzalo Bueno aparece como el principal candidato pero es factible que Tabaré Viudez regrese a la titularidad luego de jugar apenas 14’ ante los violetas y 38’ frente a Santos por la Copa. Si es así, ambos podrían ser titulares en un 4-3-3, un sistema bastante utilizado por el entrenador en el Apertura.



Conde, Peruzzi, Corujo, Arismendi, Fucile, Zunino, Oliva, Romero, De Pena podrían completar la oncena si es 4-4-2.