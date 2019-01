La interna del "9"

El sábado Gonzalo Bergessio habló con la cadena televisiva TyCSports y afirmó que Nacional no le había hecho ninguna propuesta para renovar el vínculo que caducó el pasado 31 de diciembre. “Salió en las redes sociales como que yo no quiero ir (a Nacional) por la parte económica... Verdaderamente no recibí ninguna propuesta del club para que yo renueve. Que quede claro. La gente tiene que saber la verdad”, manifestó el atacante.



En cambio, según indicaron fuentes tricolores a Ovación, Nacional sí le hizo una oferta y la misma consistía en mantenerle el salario al jugador, con todo lo que ello implica para los albos en estos momentos en lo que busca por todos lados reducir lo máximo posible el presupuesto del plantel para bajar el enorme pasivo institucional. La extensión del nuevo vínculo que fue ofrecido era por el plazo de un año. Pero el jugador no quedó contento con la propuesta que le realizaron los tricolores, al punto que la consideró totalmente insuficiente.



Un intermediario, en representación del jugador, habló con el presidente José Decurnex y le solicitó 200.000 dólares de prima (un dinero en la mano al restablecer el vínculo) y 600.000 dólares anuales de salario, es decir, lo que equivale a 50.000 por mes. Bergessio quería un contrato a dos años bajo las condiciones antes señaladas.



“Lo único que vas a tener de todo eso es mi mano, que es lo único que te puedo dar”. Esa habría sido la respuesta de Decurnex, quien tiene claro que no hará locuras por ningún futbolista, porque Nacional no está en condiciones.



Ya fue importante para el club haber hecho el esfuerzo de buscar mantenerle el sueldo a Bergessio. Desde la institución consideraban que se lo había ganado por la buena temporada que realizó, lo que incluye que fue el goleador del Campeonato Uruguayo, además de ser el futbolista del plantel que más minutos jugó en el año y ser un atacante con un rol sumamente importante para el equipo, generando muchas opciones de segunda jugada. Pero Nacional tenía claro que no podía ir más allá de lo propuesto al futbolista.



Bergessio sigue sin club. Tiene algunos sondeos de distintos equipos, pero no ha concretado con ninguno.



Lo cierto es que la propuesta que Nacional hizo en su momento, hoy parece no estar sobre la mesa. Si en el presente los tricolores tuvieran que ofertar por el centrodelantero, sería por un monto inferior al ofrecido y que el jugador ya rechazó, según lo indicado por las fuentes consultadas.



Ayer el jugador Carlos De Pena -uno de los que quedó libre de Nacional el 31 de diciembre- subió una imagen a su cuenta de Instagram, donde se lo ve entrenando en un gimnasio junto a Bergessio en Uruguay. “Lo mejor está por venir”, escribió el volante. En principio, Bergessio se iría de Uruguay en los próximos días, sabiendo que factiblemente se cerró su posibilidad de renovar contrato con los albos.



El equipo de La Blanqueada está buscando otro delantero -además de Octavio Rivero, que ya llegó- y tiene la mira puesta principalmente en Argentina, aunque deberá hacer maravillas con el presupuesto que tiene a disposición.



Matías Cardacio está más afuera que adentro

A esta altura, cuando estamos a 10 de enero y Nacional inicia la octava jornada de trabajos en el 2019, la posibilidad de que llegue Mathías Cardacio es cada vez más remota.



Si bien en los últimos días del 2018 se manejó por parte de varios medios que el jugador estaba abrochado y jugaría en Nacional esta temporada, lo cierto es que el mánager deportivo Iván Alonso nunca lo llamó para sumarse a los trabajos de pretemporada. Al menos hasta ahora.



Eduardo Domínguez considera que tiene juveniles a quienes recurrir en esa posición, además de Christian Oliva y Gabriel Neves, dos futbolistas que ya se han destacado en el plantel principal, cuando fueron ascendidos para la temporada pasada por Alexander Medina.



Emiliano Martínez, que fue subido ahora al plantel principal, ha dejado una grata impresión en el cuerpo técnico y no se descarta que tenga participación durante el año.



Además Domínguez tiene e otro buen jugador para echarle mano, como lo es el joven Joaquín Trasante.



De todos modos, Domínguez está buscando en un jugador para la mitad de la cancha, y uno de los apuntados es Pablo García, el juvenil de 19 años de River argentino, que juega en la selección uruguaya Sub 20 y que también puede jugar por el sector izquierdo.