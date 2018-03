El interior espera su monarca

Lavalleja sabe que tiene que ganar sí o sí para forzar, al menos, el alargue y la definición por penales.



Durazno es más que consciente que con empatar se consagrará campeón del fútbol del interior por undécima vez en la historia.



Sin dudas que la de esta noche será una gran final, que se jugará a estadio repleto.



¿CÓMO LLEGAN?. Lavalleja recupera a tres baluartes para este partido, que por suspensión no estuvieron el pasado sábado en el triunfo duraznense por 1 a 0, entre ellos el “Pelo” Andrés Berrueta y el capitán, Mauricio Capricho.



Durazno, en tanto, conocedor de estas instancias, no se confía, pese a que la Liga de Fútbol armó todo un espectáculo previo de luces y sonido, presagiando quizás un triunfo, del que el plantel del reconocido entrenador Alfonzo Domínguez sabe que no será nada fácil.



La gran final de la 15ª Copa Nacional de Selecciones de la Organización de Fútbol del Interior (OFI) comenzará a la hora 20.00 en el estadio Octavio Silvestre Landoni, con cuaterna arbitral de Canelones: Marcelo Palacios, Hugo Bragunde y Adrián Ferro y como cuarto arbitro Alberto Othegui.



REPLETO. Hasta este viernes, en plena Semana Santa o de Turismo, la venta seguía registrando gran demanda, presagiando una histórica concurrencia.



A los más de 5.000 o 6.000 duraznenses, se sumarán al menos 500 hinchas provenientes desde Lavalleja.



La Intendencia de Durazno, preparando el entorno, viene trabajando sin pausas, realizando mejoras en el estadio Landoni, incluido el sector de palco y prensa, dado que acudirán una veintena de medios de prensa de todo el país.



La convocatoria será una gran fiesta desde la hora 18.00, con la actuación en vivo de Martín Segovia y los locales, Jorge “Peluka” Delonte y el grupo Tumbacán.



ALZAMENDI. La gran finalísima tendrá la particularidad de contar con la presencia de Antonio “Hormiga” Alzamendi, el mejor jugador de todos los tiempos del fútbol duraznense, pero curiosamente la tribuna que lleva su nombre (que es la popular) no estará habilitada, dado que en ese lugar están depositados materiales y contenedores de la nueva obra de la pista de tartán que tendrá el estadio Landoni y que lo hará crecer notoriamente en su ya buenas instalaciones.



Para no perder capacidad de localidades, la Intendencia y la liga duraznense habilitarán la tribuna de “pasto”, que da al río Yi, la que contará con las debidas medidas de seguridad con alambrado olímpico y rampa de acceso para personas con dificultades motrices.



La mesa está servida y se vendrá un nuevo campeón.