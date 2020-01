Inter de Miami puede arrebatarle a Cavani al Atlético de Madrid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edinson Cavani está en el ojo del "Tornado". Sí, no es un error en la cita que habla de la tormenta, porque en este caso el "Matador" está en la mira de Diego Alonso, el técnico uruguayo del Inter de Miami, que habría hecho una oferta que complica la operación para Atlético de Madrid.

Hace un par de días se conoció que el equipo de David Beckham, que debutará este año en la MLS de Estados Unidos, tiene tanto a Cavani como a Luis Suárez en su lista de posibles incorporaciones. En realidad en esa carpeta hay más nombres, como los de Sergio "Kun" Agüero y Mario Mandzukic, pero el del "Matador" parece estar en primera línea.

El diario As informó este miércoles que fuentes cercanas al futbolistas le confirmaron que Inter de Miami ha hecho una oferta "mareante", que supera los 15 millones ofrecidos por Atlético de Madrid e incluso le da a Cavani un mejor contrato que los colchoneros, porque la franquicia de Beckham está dispuesta a romper con todo ya el primer año.

En Madrid no pierden las esperanzas porque han recibido la confirmación del mismísimo Cavani de sus intenciones de jugar en el Atlético, pero también saben que la decisión es de PSG, dueño de la ficha del uruguayo hasta junio. "Su objetivo número uno es el Atlético, eso no ha cambiado, y él va a esperar a que haya un acuerdo entre el Atlético y el PSG, pero la oferta que le ha hecho el Inter de Miami es muy importante y hay que entender que esto es una profesión que, entre otras cosas, se mueve por la ley de la oferta y la demanda del mercado", dijeron a As fuentes cercanas al uruguayo.

Las cifras que se manejan

Desde París se informó que Cavani ya se despidió de sus compañeros en el vestuario de PSG, sin embargo esto no quiere decir que se vaya al Atlético de Madrid, aunque al momento de darse esa información se decía que era cuestión de horas para que fuera colchonero.

Cavani queda libre en junio y tendría ya un contrato por tres años con Atlético de Madrid, por lo cual si espera hasta junio se irá sin costo al conjunto que dirige Diego Simeone. Sin embargo, el "Cholo" lo quiere ya ante la falta de gol del equipo.

Ante esto, Atlético hizo una oferta inicial de 10 millones de euros más variables, la cual fue rechazada por PSG, que pretende 20 millones. Las negociaciones continuaron y el conjunto español hizo otra propuesta de 15 millones y el conjunto parisino habría aceptado negociar sobre esas bases. Sin embargo, a falta de dos días para cierre el período de pases en Europa, apareció Inter de Miami.

La franquicia estadounidense no solo estaría dispuesto a pagar los 20 millones que pretende PSG, sino que ofrecería un mejor contrato a Cavani que el de Atlético de Madrid.