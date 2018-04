Las instituciones se defienden

O nce clubes fueron intimados a cumplir con la normativa vigente que requiere la entrega de información sobre los pases de futbolistas a la Secretaría Nacional del Deporte (SND). Ellos son: Nacional, Boston River, Danubio, Defensor Sporting, Juventud de Las Piedras, Montevideo Wanderers, Plaza Colonia, Racing, Rampla Juniors, Rocha FC y Sudamérica.



Si bien las instituciones están obviamente en conocimiento del decreto que firmó el Presidente de la República, Tabaré Vázquez, y que impide a las instituciones afiliadas a cualquier asociación o federación deportiva ceder los derechos de un deportista a empresarios o a una institución sin personería jurídica reconocida por el Estado, varias de los clubes fueron notificados ayer o el martes para que presentaran los informes mañana.



Es más, Fernando Cáceres, Director de la SND, afirmó en diálogo con El Espectador que los clubes que no presentaran sus informes serían denunciados ante la Secretaría de Antilavado.



Algunos clubes, como Danubio y Wanderers, creen que no deberían estar comprendidos en la lista porque no realizaron transferencias al exterior desde septiembre, cuando fue promulgado el decreto, hasta hoy. El gerente de los de la franja, Alejandro González, se comunicó ayer con la Secretaría y explicó la situación del club. Le respondieron que era posible que tuvieran razón, pero que igual presentaran el informe, lo que harán a la brevedad.



Los clubes también deben presentar el balance o la auditoría. En el caso de Defensor Sporting, por ejemplo, la asamblea que debe aprobar el balance recién tendrá lugar esta noche.



Pablo Durán, abogado y directivo de Nacional, habló con Ovación y dijo que “el club fue notificado el martes y antes del viernes tenemos que presentar toda la documentación que nos solicitaron. Estamos trabajando para cumplir con el pedido de la SND”.



Reconoció que Nacional está en falta con determinada documentación. “Conocemos las normas, las tenemos bien claras y la directiva del club junto a los asesores está trabajando para cumplir con esta ley que consideramos es fundamental”, agregó Durán.



NACIONAL. El club reconoció que está en el debe con determinada documentación que le solicitó la SND a raíz del nuevo decreto que exige a las instituciones hacer una Declaración Jurada antes de realizar una transferencia. “Estamos trabajando para cumplir con todo eso”, dijo Pablo Durán.



DANUBIO. Desde septiembre del año pasado, cuando se promulgó el decreto, Danubio no realizó tranferencias al exterior. Solamente salieron tres futbolistas a préstamo, sin cargo, con opción a compra (Ghan, Gravi y Ramírez). Por lo tanto los de la franja entendieron que no era necesario presentar el informe.



DEFENSOR SPORTING. Recién hoy se presentará el balance a la asamblea, razón por la cual hoy introducirán una nota explicando el tema para ver hasta cuándo pueden entregarlo. Y no hubo ninguna expresión pública de un contratista que afirmara ser dueño de un futbolista violeta. Están tranquilos.



WANDERERS. La única transferencia que hicieron los bohemios fue la de Elizalde a Italia, pero fue antes de septiembre del año pasado. Y Santos se fue libre del club. Además, Wanderers tiene una cuenta bancaria propia y allí figuran todas las transacciones. Creen que no deberían estar en la nómina.





empresarios Lo de Fonseca fue la gota que rebasó el vaso El Decreto promulgado por el Presidente Tabaré Vázquez en septiembre del año pasado, recuerda que existe el Decreto-Ley N° 14.996, del 26 de marzo de 1980, que prohíbe que una persona física sea dueña de otra. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Los empresarios comenzaron a adquirir los “derechos económicos” de los futbolistas y de esta manera eludían las normas. Con el decreto del año pasado, esto no puede suceder. El mencionado decreto surgió como respuesta a las expresiones públicas de algunos contratistas que afirmaban sin pelos en la lengua ser propietarios de los derechos de los futbolistas. Ejemplo: Daniel Fonseca sobre el entonces tricolor Rodrigo Amaral.