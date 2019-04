El insólito tatuaje que el chofer de Boca lleva en una de sus piernas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El "Gringo" es el encargado de llevar y traer al plantel de Boca Juniors de la concentración a las canchas y viceversa. El hombre es conocido por varios periodistas, y uno de ellos se enteró del insólito tatuaje que se hizo en una pierna.

Ayer, luego del partido entre el equipo xeneize y Deportes Tolima por la Copa Libertadores, el "Gringo" esperaba en el ómnibus a que el plantel regresara a Argentina para trasladarlos. Fue allí que el periodista del programa programa Efecto Selfie de TyC Sports, Mariano Grosman, se acercó a él.



Grosman le preguntó de qué equipo era hincha y el "Gringo" le dijo que "si estoy llevando al mejor equipo del mundo, soy de Boca".



En ese momento se agachó y levantó su pantalón para mostrar el tatuaje que tenía en una pierna. En ese momento se pudo ver que el dibujo era del delantero xeneize Darío "Pipa" Benedetto.

EL CHOFER DE #BOCA Y UN TATUAJE ESPECIAL



El Gringo mostró en @efectoselfieTyC el dibujo que tiene inmortalizado en su pierna izquierda: la figura del Pipa Benedetto. pic.twitter.com/wCrRe0FSQQ — TyC Sports (@TyCSports) 25 de abril de 2019

"Me lo hice el año pasado. Me lo voy a hacer firmar. Le dije al 'Pipa' que me lo iba a hacer y me dijo '¿en serio?'", contó el chofer.



Consultado sobre la razón para tatuarse a Benedetto, el "Gringo" dijo que lo hizo "porque es un fenómeno y lleva a Boca en el corazón".