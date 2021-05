Insólito: River Plate podría presentarse con un jugador de campo como arquero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El brote de COVID-19 en River Plate puede generar un hecho insólito: que un jugador de campo comience el partido como arquero. Marcelo Gallardo no tiene a ningún golero en condiciones sanitarias para recibir este miércoles (hora 21) por Copa Libertadores al colombiano Independiente Santa Fe, por lo cual la institución solicitó a Conmebol que le dejen inscribir a dos cuidavallas, pero si esto no prospera, habrá un futbolista de campo bajo los tres palos del Millonario.

Los cuatro arqueros inscritos para Copa Libertadores (Armani, Bologna, Lux y Petroli) están con coronavirus y ninguno de ellos pudo estar el domingo en la derrota por penales (1-1 en los 90') del superclásico por la Copa de la Liga. Esto llevó a que el juvenil Alan Díaz (de la cuarta división) atajara ante Boca Juniors y este martes su nombre junto al de Agustín Gómez fue elevado a la Conmebol solicitando que se los deje inscribir.

River tiene cupos, porque Conmebol permitió listas de hasta 50 futbolistas para sus torneos internacionales previendo esta situación, pero el Millonario no la completó. Sin embargo, no está claro si está permitido añadir nombres con la competencia en curso. Si recibe el OK, entonces Díaz custodiará el arco de los de Marcelo Gallardo, pero si no lo obtiene, ¿quién atajará?

Una posibilidad que se manejaba era la del capitán Enzo Pérez, pero este martes se confirmó que se fue sustituido en el entretiempo del superclásico con un problema muscular que le impedirá jugar el miércoles.



El segundo nombre en la lista, entonces, es el del defensor Milton Casco. ¿El problema? Además de no tener los fundamentos de un arquero, es que mide 1,69, es decir que es bajo para la posición.

Lo que sí dejó claro River es que, pase lo que pase, se presentará. Por el momento ni siquiera llega a 11 futbolistas, salvo que la radiografía que se le practicará en las próximas horas al defensa Pinola den como resultado que la fractura en el antebrazo ya está soldada o que Conmebol habilite la inscripción de los arqueros.