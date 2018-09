La insólita situación de Guillermo Varela

Hay situaciones que son inmanejables y otras que resultan inentendibles e irresistibles de analizar. En esta última categoría cae la de Guillermo Varela y Peñarol.

Luego de haber disputado el Apertura y el Interrmedio, la institución recibió la comunicación por parte del empresario Pablo Bentancur que no utilizara más a Varela porque lo iba a colocar en Europa. La cuestión es que, como el período de pases en el Viejo Continente vencía recién el 31 de agosto, Varela nunca estuvo a la orden de los aurinegros en el Clausura. Así. pasaron ocho fechas sin el lateral derecho que inició (nada menos) el Mundial 2018 como titular de Uruguay.

Las fechas pasaron, Peñarol se situó líder invicto del Clausura y prácticamente no extrañó al futbolista, por más que su categoría está fuera de discusión. La cuestión es que Varela dejó de entrenar una semana antes de cerrar el período de pases en Europa e incluso viajó hasta allá, pero no encontró club en el cual recalar (ya sea porque las opciones que tenía no le convencieron o porque el mercado en el cual pretendía recalar no hubo interés por él) y no tuvo más remedio que regresar a Peñarol.

Lo insólito de la situación es que durante el Clausura el futbolista no estuvo a la orden por temor a que sufriera una lesión que le cortara la posibilidad del pase, pero ahora que tenía que volver a ponerse a la orden de Peñarol llega desgarrado, luego de haber sufrido una lesión mientras estuvo con la selección en Estados Unidos, a la que ni siquiera pudo defender ante México porque se desgarró en un entrenamiento previo.

Es decir que Peñarol se quedó sin el pan y sin la torta, porque no lo utilizó antes a pedido del futbolista y/o de su contratista y ahora ni siquiera lo podrá tener para el clásico, porque la sanidad aurinegra confirmó que el desgarro que sufrió en la zona de gemelos le llevará al menos un mes de recuperación. Por lo tanto, como máximo estará para las últimas dos fechas del Clausura.

El contador José Pedro Damiani solía decir que los jugadores más caros son los que no juegan. Varela, por más que llegó al club sin costo, le ha salido carísimo a Peñarol.