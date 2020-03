La insólita multa que paga un arquero de vestimenta particular

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Javier García, más conocido como "Javi" García, tiene una larga trayectoria en el fútbol argentino. Surgió de Boca Juniors, club con el que debutó en Primera División, y luego pasó por Tigre hasta que arribó a Racing donde se encuentra actualmente.

En las últimas semanas quedó marcado cuando le tocó entrar en el clásico ante Independiente, donde la "Academia" jugó mucho rato con dos hombres menos, y en el cual tuvo una gran actuación y transformándose en figura del mismo para aguantar el 0-0 que después le permitió el triunfo al equipo albiceleste.

Pero si algo se conoce del experimentado arquero es su poco habitual vestimenta al momento de saltar al campo de juego. Es que se transformó en algo normal verlo jugar con pantalón, pero es algo que en realidad no está permitido en el reglamento.

En entrevista con Infobae de Argentina aseguró: "Me quiero morir. Por Copa Libertadores ya me lo prohibieron. Y en el último partido con Aldosivi me hicieron subir las medias. Están bravos con eso. Yo desde Novena que juego con pantalones largos. Ahí fueron algunos partidos y desde Octava me los dejé para toda la vida. Tenía 14 o 15 años. Y son los mismos, los consigo de una marca. Los uso y siempre le borro el logo. Me están sacando la alegría cuando yo no le hago mal a nadie".

Lo cierto es que más allá de la prohibición, el arquero ha recibido multas y sanciones económicas por usar los pantalones con los que se siente cómodos al momento de ir al arco.

El arquero agregó: "Por ahora no me llegó ninguna pero en el 2019 pagué una multa fuerte. Hablé con Milito (Diego, secretario técnico del club) y no quedó otra que hacérmelo pagar a mí".