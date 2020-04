La inquietante confesión del delantero del Inter, Romelu Lukaku

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Quizás nunca pueda saberse la verdad, pero la confesión de Romelu Lukaku puede desvirtuar la información de que Daniele Rugani haya sido el primer jugador en Italia oficialmente positivo para el coronavirus.. El delantero belga dijo en el canal Vier de su país y ante la presentadora Kat Kerkhofs, esposa de Dries Mertens, que en enero "23 de los 25 jugadores del Inter estábamos enfermos".

"Tuvimos una semana libre en diciembre y luego volvimos al trabajo y juro que 23 de 25 jugadores estaban enfermos", dijo el máximo goleador de la historia belga (52 goles).

"No estoy bromeando. El 26 de enero jugamos contra Cagliari de Radja Nainggolan y después de unos 25 minutos uno de nuestros defensores tuvo que abandonar el campo. No pudo continuar y casi se desmayó (Milan Skriniar salió después de 17 minutos). Todos tosían y tenían fiebre. Cuando me tomé la temperatura, estaba mucho más caliente que de costumbre. No había tenido fiebre en años".

"Después del partido, se planeó una cena con invitados de Puma, pero les di las gracias y me fui a la cama directamente" , dijo Lukaku. "Nunca hicimos las pruebas de COVID-19 en ese momento, por lo que nunca sabremos si eso fue todo", sentenció.